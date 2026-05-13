Guía de turismo polaca envía cálido mensaje a los cubanos y les anima a cambiar el régimen comunista

Una guía turística polaca llamada Ela, que ofrece recorridos en español por Cracovia bajo la marca «Me Gusta Cracovia», grabó este miércoles un emotivo mensaje dirigido al pueblo cubano animándole a derribar el régimen comunista, tal como lo hizo Polonia en 1989.

El video fue publicado por la creadora de contenido Jany González TV en Instagram y acumuló más de 8,300 visualizaciones y 135 comentarios en pocas horas.

Ela grabó su mensaje desde Nowa Huta, el emblemático barrio estalinista de Cracovia construido desde 1949 como ciudad modelo socialista, donde antes se erigía una estatua de Lenin que ya no existe.

«Soy solo una simple polaca y os estoy hablando desde el barrio comunista de Cracovia. Se llama Nova Juta. Aquí hace 40 años tuvimos escrito Lenin. Y ya no está Lenin. Ya no hay estatuas a Lenin, a Stalin», dijo Ela frente a la cámara.

La guía trazó un paralelismo directo entre la experiencia polaca y la cubana: «Cuba lleva más de 60 años bajo un régimen comunista. ¿Cuántos años más se puede? Ya basta, ya basta».

Ela explicó cómo cayó el comunismo en su país: «Fueron años de protestas, de pancartas, gente que iba por la calle manifestando libertad, democracia, queremos derechos, queremos quitar cartillas de racionalidad, queremos productos básicos, queremos papel higiénico».

Recordó también que durante la ley marcial «900 tanques llegaron de Moscú para pacificar las protestas polacas», pero que la lucha de una década culminó con la transición democrática de 1989.

Su mensaje central fue una llamada a la acción desde adentro: «Que nadie venga desde fuera a cambiarles la realidad, que ustedes lo hagan».

Ela también expresó su deseo personal de visitar Cuba: «Me gustaría mucho visitar Cuba y sin que me miren, me investiguen como turista simplemente y poder hablar libre y que ustedes también hablen así».

El encuentro entre Ela y Jany González surgió durante un recorrido turístico por Cracovia, cuando la guía polaca, al conocer la historia cubana de su visitante, insistió en llevarla a Nowa Huta para compartir la memoria de lo que fue vivir bajo el comunismo.

El mensaje de Ela se enmarca en una tradición reciente de voces polacas que apelan a su experiencia histórica para alentar al pueblo cubano.

En septiembre de 2025, el canciller polaco Radosław Sikorski presidió la entrega del Premio Solidaridad Lech Wałęsa 2025 a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, con una dotación de 275,000 dólares, lo que desató una polémica pública con el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.

Sikorski respondió entonces que el premio «honra a quienes luchan pacíficamente por la libertad» y que «el pueblo de Cuba también lo merece».

En octubre de 2025, Polonia se abstuvo en la votación de la ONU sobre el embargo a Cuba, marcando un giro histórico respecto a posiciones anteriores, junto a otros países de Europa del Este como Estonia, Lituania y la República Checa.

Lech Wałęsa, Premio Nobel de la Paz 1983 y símbolo de la caída del comunismo polaco, ha expresado en múltiples ocasiones su apoyo a la libertad en Cuba, prometiendo visitar la isla «cuando sea libre» y advirtiendo al régimen que «le queda poco tiempo».

Ela cerró su mensaje con una frase que resonó con fuerza entre los seguidores cubanos en los comentarios: «El caso polaco, que sea como ejemplo para ustedes cubanos y que cambien su realidad».