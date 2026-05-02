Miguel Díaz-Canel responde a Trump: «Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba»

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Miguel Díaz-Canel respondió este sábado a las amenazas militares del presidente Donald Trump con una declaración desafiante publicada en su cuenta de Facebook, en la que afirmó que «ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba» y que cualquier atacante «tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional».

La publicación, etiquetada con el hashtag #LaPatriaSeDefiende, llegó horas después de que Trump amenazara con enviar el portaaviones USS Abraham Lincoln a las costas cubanas para forzar la rendición del régimen, en una cena privada del Forum Club celebrada el viernes en West Palm Beach, Florida.

En ese evento, Trump afirmó que Estados Unidos «tomará Cuba casi inmediatamente» una vez que concluyan las operaciones militares en Irán, y describió su plan con estas palabras: «De regreso de Irán, tendremos uno de nuestros grandes… tal vez el portaaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo. Haremos que se acerque, que se detenga a unos 100 metros de la costa, y dirán: 'Muchas gracias. Nos rendimos'».

Captura de Facebook

Sobre el orden de prioridades, Trump fue explícito: «Acabaremos esta primero, me gusta acabar los trabajos», refiriéndose a Irán antes de actuar sobre Cuba.

Díaz-Canel calificó las amenazas como una escalada «a una escala peligrosa y sin precedentes» y apeló a la comunidad internacional y al pueblo estadounidense para que se pronuncien: «La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE. UU., determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación».

En paralelo a las amenazas verbales, Trump firmó el viernes una nueva orden ejecutiva que amplía las sanciones contra Cuba, bloqueando bienes del régimen e imponiendo sanciones secundarias a bancos extranjeros vinculados al gobierno cubano.

El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó esas medidas de «castigo colectivo al pueblo cubano» y las denunció como «ilegales y abusivas», mientras que Díaz-Canel cargó contra la «pobreza moral» de Estados Unidos tras la firma de la orden.

La retórica de resistencia del gobernante cubano no es nueva en esta escalada. En abril, en una entrevista con Newsweek —la primera a un medio estadounidense desde 2023—, Díaz-Canel ya había advertido: «Si se produce una agresión militar, contraatacaremos, lucharemos, nos defenderemos».

El 16 de abril, en el aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos, convocó al pueblo a prepararse para el combate invocando la doctrina de «guerra de todo el pueblo».

Las amenazas de Trump se han intensificado de forma progresiva desde el inicio de su segundo mandato.

En febrero declaró que «tomar Cuba no sería difícil»; en marzo dijo a CNN que «Cuba va a caer bastante pronto»; y el 27 de marzo, en Miami Beach, afirmó que «Cuba sería la siguiente». El secretario de Estado Marco Rubio añadió el 27 de abril que Cuba «solo tiene dos destinos: ninguno bueno».

Desde enero de 2025, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra el gobierno cubano, incluyendo la reincorporación de la isla a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo el 20 de enero de 2026 y la Orden Ejecutiva 14380, que declaró a Cuba «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos.