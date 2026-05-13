Golpean y amarran a custodio de estación de bombeo de agua en Holguín para robar 32 paneles solares

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Cuatro individuos golpearon, amordazaron y ataron al custodio de la estación de bombeo de agua del reparto Oscar Lucero, en el municipio de Holguín, y robaron los 32 paneles solares fotovoltaicos que alimentaban el sistema, según informes oficiales.

El asalto ocurrió en la madrugada de este lunes, alrededor de las 3:00 a.m., cuando los delincuentes irrumpieron en la instalación y redujeron al vigilante antes de sustraer la totalidad de los equipos, reportó la página Realidades desde Holguín en Facebook, vinculada al Ministerio del Interior (Minint).

Ante el hecho, oficiales del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), Instrucción y Criminalística desplegaron el mismo lunes un operativo conjunto de búsqueda y recuperación.

Después del mediodía ya se habían recuperado 29 de los 32 paneles sustraídos y, antes de las 5:00 p.m., fueron detenidos los cuatro presuntos autores del robo, según la fuente.

La publicación no reveló la identidad de los sospechosos ni si continúa la investigación para hallar los tres paneles solares restantes. Tampoco se dio a conocer el estado de salud del custodio agredido.

Los paneles recuperados fueron devueltos a los residentes en la comunidad en un acto público organizado por las autoridades, una práctica ya habitual con la que el régimen magnifica los operativos policiales rutinarios presentándolos como grandes victorias institucionales. El perfil destacó que los pobladores «mostraron su agradecimiento a los oficiales por la rapidez y eficacia de la actuación».

El incidente no es el primero que sufre esa misma instalación. En marzo pasado, el robo de 180 metros de cable del sistema fotovoltaico dejó paralizada la estación de bombeo durante más de dos meses, privando de agua a parte de la población del reparto.

El patrón se repite en todo el país. En marzo pasado, dos hombres fueron condenados a nueve y siete años de prisión por robar cerca de 50,000 tornillos destinados a estructuras de parques solares en Ciego de Ávila, con un daño económico superior a 620,000 pesos cubanos.

En enero de 2025, los paneles de la estación de bombeo de Pedernales, también en Holguín, fueron sustraídos en dos ocasiones separadas. Mientras que en 2024, en la provincia de Las Tunas, se registraron ocho robos de paneles en estaciones de bombeo en menos de seis meses, afectando municipios como Puerto Padre, Colombia, Jobabo y Majibacoa.

El gobierno cubano implementó desde 2023 un programa nacional de 1,312 sistemas de bombeo solar de 10 kW cada uno, concebido para sustituir el uso de diésel y garantizar el abasto de agua potable. Sin embargo, estos equipos se han convertido en blanco frecuente de ladrones debido a su alto valor en el mercado informal.

En respuesta a la escalada de robos, el Tribunal Supremo Popular emitió en mayo de 2025 el Dictamen 475, que tipifica los daños y sustracciones a paneles solares y sistemas electroenergéticos como sabotaje, con penas de siete a 30 años de prisión. Pese a ello, los robos continúan, evidenciando el deterioro de los mecanismos de vigilancia y la desesperación de una población golpeada por años de crisis económica y energética.