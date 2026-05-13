Niño herido accidentalmente con el arma de fuego de su madre en Miami-Dade

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Un niño de seis años resultó herido de bala en el suroeste de Miami-Dade tras dispararse accidentalmente con el arma de fuego perteneciente a su madre, según informó la Oficina del Alguacil del condado.

El incidente ocurrió dentro de la vivienda familiar ubicada en el área de 10143 Circle Plaza West, en el suroeste del condado, donde el menor y su madre se encontraban cuando se escuchó el disparo, reportó Telemundo 51.

Según las autoridades, «el niño tomó el arma y se disparó accidentalmente en el hombro».

La madre lo trasladó de inmediato al Hospital Jackson South, desde donde fue aerotransportado al Hospital HCA Kendall para recibir tratamiento especializado.

Las autoridades confirmaron que el menor se encuentra en condición estable.

La Oficina del Alguacil de Miami-Dade se hizo cargo de la investigación del caso.

Al momento del reporte, se desconocía la ubicación del arma, aunque las autoridades confirmaron que la madre es propietaria legal de un arma de fuego.

«Las autoridades continúan investigando si se presentarán cargos», indicó la cadena de noticias.

Bajo la legislación de Florida, si un menor obtiene acceso a un arma negligentemente almacenada y sufre una lesión, el adulto responsable puede enfrentar cargos de delito grave de tercer grado, con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 5,000 dólares.

La ley estatal también exige que los propietarios de armas las guarden bajo llave, en un lugar seguro o con seguro de gatillo cuando haya menores en el hogar.

Este incidente se suma a una serie de accidentes similares registrados en el área en años recientes.

En julio de 2025, un niño de dos años fue herido en la pierna al dispararse con el arma que sacó del bolso de su madre dentro de un vehículo en Miami Gardens.

En noviembre de 2023, una niña de cuatro años murió en Miami-Dade tras recibir un disparo accidental de su hermano de tres años con un arma del novio de la madre.

Ese mismo mes, una niña de tres años sobrevivió a un disparo accidental en Miami-Dade y fue dada de alta del hospital.

También en septiembre de 2023, un niño de 10 años murió por disparo accidental autoinfligido en North Miami con un arma registrada a nombre de un adulto.

Las armas de fuego son actualmente la primera causa de muerte infantil en Estados Unidos, por encima de los accidentes de tráfico, el cáncer y las enfermedades cardíacas, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.