Régimen cubano busca inversionistas extranjeros para producir alimentos en Pinar del Río

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La Cámara de Comercio de la República de Cuba lanzó esta semana una convocatoria pública en redes sociales para atraer inversión extranjera a la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios, ubicada en Pinar del Río, con el objetivo declarado de «explotar al máximo las capacidades productivas en función de la alimentación del pueblo».

La convocatoria se presentó en el marco de una Jornada de Intercambio Empresarial organizada por el clúster agroalimentario de la Cámara de Comercio, y va acompañada de un video institucional de casi veinte minutos que detalla las potencialidades de la empresa.

Captura de Facebook/Cámara de Comercio de la República de Cuba.

La Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios (EAIG) es una de las mayores productoras de arroz del país. Fundada el 30 de diciembre de 1986 por resolución 532 del Ministerio de la Agricultura, cuenta con 47,338 hectáreas en total, de las cuales 21,577 están destinadas al cultivo del arroz.

Su capacidad instalada incluye el secado de 1,177 toneladas diarias de arroz húmedo y el almacenamiento de más de 15,000 toneladas de arroz cáscara seco, distribuidas en cuatro unidades empresariales agrícolas, cuatro industriales y una agroindustrial en Mantua.

Además del arroz, la empresa diversifica su producción con carbón vegetal de marabú bajo la marca Marabucubá —exportado a Portugal, España, Alemania y Arabia Saudita— y carne de cerdo y derivados bajo la marca Santa Bárbara, con una empacadora de 1.5 toneladas diarias.

El régimen ya tiene antecedentes en este modelo. En enero de 2025 entregó 1,000 hectáreas en usufructo a la empresa vietnamita Agri VMA en la granja Cubanacán de la propia EAIG, en lo que fue la primera cesión de tierras agrícolas cubanas a una empresa extranjera.

Ese proyecto logró rendimientos de entre 6.5 y siete toneladas por hectárea, frente a la media histórica provincial de entre una y 2.5 toneladas, pero pronto chocó con la burocracia del régimen. En julio de 2025, Agri VMA denunció ante tres ministros cubanos tener 300,000 dólares congelados en el Banco Financiero Internacional, lo que redujo su producción al 10% por falta de insumos.

La nueva convocatoria llega en medio de una crisis alimentaria que el propio video institucional reconoce de forma velada: «a pesar de las inversiones realizadas por el país, el parque de cosechadoras resulta insuficiente», admite el material.

La producción nacional de arroz cayó entre 59% y 87% entre 2018 y 2023, cubriendo menos del 6% del consumo nacional ese último año, con importaciones de 484,222 toneladas según el Anuario Estadístico de Cuba 2023.

Para 2026, el régimen planea sembrar 200,000 hectáreas de arroz y se propone cubrir el 85% de la demanda de la canasta normada antes de 2030, según el propio video institucional de la EAIG.

En paralelo, el régimen ha intensificado su apertura formal a la inversión extranjera en el sector agrícola. En marzo permitió a cubanos residentes en el exterior acceder a tierras en usufructo, y en abril el ministro de Comercio Exterior confirmó que podrán participar como socios de empresas privadas bajo la Ley 118 de Inversión Extranjera.

La experiencia con Agri VMA, sin embargo, ilustra el principal obstáculo que enfrenta cualquier inversor dispuesto a apostar por la agricultura cubana: un sistema financiero opaco, fondos inmovilizados y una burocracia estatal que puede paralizar operaciones incluso cuando los resultados productivos son positivos.