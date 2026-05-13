Díaz-Canel vuelve a provocar: «Cuba no amenaza, ni desafía, pero tampoco teme»

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El mandatario Miguel Díaz-Canel publicó este martes en su cuenta de Facebook una nueva declaración desafiante frente a Washington, en la que rechaza que Cuba represente una amenaza para Estados Unidos y cierra con una frase que resume la postura oficial del régimen: «Cuba no amenaza, ni desafía, pero tampoco teme».

El texto, titulado "Cuba no amenaza, Cuba es constantemente amenazada", llega un día después de que el secretario de Defensa Pete Hegseth ratificara ante el Congreso que el Pentágono considera al régimen cubano una amenaza para la seguridad nacional, citando su colaboración con Rusia y China y el uso de puertos cubanos por barcos rusos.

En su publicación, Díaz-Canel afirma que «en más de seis décadas de Revolución socialista, a noventa millas de EE. UU., jamás ha salido de este territorio una sola acción ofensiva contra la seguridad nacional de ese país», y sostiene que Cuba ha contribuido con Washington «a preservar su seguridad en el enfrentamiento a delitos transnacionales de diversa índole».

Publicación en Facebook

El mandatario cubano acusa directamente a la administración Trump de cinismo: «Señalar a Cuba como amenaza es, en primer lugar, cínico», escribe, y califica la narrativa estadounidense de «construcción» diseñada para «seguir asfixiando al pueblo cubano, además de escalar a un conflicto que pudiera tener consecuencias inimaginables para nuestros pueblos y región».

La declaración se produce en el momento de mayor tensión entre La Habana y Washington desde la Crisis de los Misiles de 1962. El 29 de enero, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380 declarando a Cuba «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional e impuso un embargo energético que redujo los suministros de petróleo entre un 80% y un 90%.

El 1 de mayo, Trump amplió esas sanciones con la Orden Ejecutiva 14404, que afecta sectores de energía, defensa, minería y finanzas. Ese mismo día, en una cena privada en West Palm Beach, afirmó que EE.UU. «tomará Cuba casi inmediatamente» tras concluir operaciones en Irán.

Entre el cinco y el 11 de mayo, Trump reiteró en múltiples ocasiones la amenaza de desplegar el portaaviones USS Abraham Lincoln frente a las costas cubanas, llegando a sugerir acercarlo «a unos 100 metros de la costa».

El secretario de Estado Marco Rubio anunció el pasado jueves sanciones contra GAESA —el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana— y 12 funcionarios del régimen, calificando a esa entidad como «el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba».

No es la primera vez que Díaz-Canel adopta este tono en las últimas semanas. El 7 de abril advirtió en una entrevista a Newsweek que Cuba «combatirá y se defenderá» ante una agresión militar. El 16 de abril comparó el momento con la víspera de Bahía de Cochinos, llamando a estar «listos para enfrentar serias amenazas». El pasado lunes, desde la Tribuna Antimperialista frente a la Embajada estadounidense, pidió al pueblo de EE.UU. que «nos miren con respeto y con cariño».

Fuentes citadas por la AP señalaron el pasado jueves que EE.UU. no contempla una acción militar inminente contra Cuba pese a las amenazas de Trump, y el Departamento de Estado intentó ayer reducir la tensión retórica con La Habana.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla había advertido el pasado viernes sobre un posible «baño de sangre» y «consecuencias inimaginables» si EE.UU. atacara la isla, en una entrevista con ABC News que elevó aún más la tensión bilateral.