Diputados argentinos amplían juicio político contra Milei por riesgo de sumarse a intervención en Cuba

Vídeos relacionados:

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó una ampliación del pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei, advirtiendo sobre el riesgo de que el Poder Ejecutivo involucre materialmente a las Fuerzas Armadas argentinas en una agresión militar liderada por Estados Unidos contra Cuba.

De acuerdo con Noticias Argentinas, la iniciativa vincula las declaraciones de Milei en la 29ª Conferencia Global del Instituto Milken en Beverly Hills —donde expresó que el «modelo de la libertad» debía alcanzar a Cuba y Venezuela, «los últimos vestigios del comunismo»— con las amenazas del presidente Donald Trump de «tomar el control» de Cuba y el posible despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln frente a las costas cubanas.

Según el proyecto de resolución, «existe un riesgo concreto y verificable de colaboración material argentina con una eventual agresión a la República de Cuba, en virtud del DNU 264/2026, de la presencia presidencial a bordo del USS Nimitz, de la integración operacional argentina con el Estado Mayor Multinacional bajo mando estadounidense ya descripta y de los antecedentes de ofrecimiento público de 'tropas y recursos' formulados por el propio Presidente».

El DNU 264/2026, firmado el 17 de abril sin pasar por el Congreso, autorizó el ingreso de tropas y equipos militares estadounidenses a territorio argentino para ejercicios conjuntos, incluyendo el ejercicio PASSEX con el portaaviones nuclear USS Nimitz y el destructor USS Gridley.

El 30 de abril, Milei subió personalmente al USS Nimitz frente a las costas de Necochea, mientras oficiales argentinos integraban el Estado Mayor Multinacional del portaaviones bajo mando estadounidense.

En declaraciones previas, Milei había afirmado sobre una eventual intervención en Venezuela: «No lo llamaría invasión, lo llamaría liberación (...) Yo estoy de acuerdo con que Estados Unidos avance y si necesitan de mi apoyo lo van a tener».

El proyecto sostiene que «este riesgo torna imperativo el ejercicio del control legislativo por la vía del juicio político, antes de que se consoliden hechos consumados de irreversible gravedad institucional».

Marino también alertó en declaraciones radiales que «la política mayoritariamente en Argentina no está discutiendo» lo que viene haciendo Milei «en relación con la guerra de Trump, que es reivindicarla públicamente, involucrarnos y hacer ejercicios militares con Estados Unidos sin pasar por el Congreso».

El contexto regional agrava la preocupación opositora. Trump declaró el 1 de mayo en una cena privada en West Palm Beach que EE.UU. «tomaría el control» de Cuba «casi de inmediato» tras concluir operaciones en Irán, y reiteró el 5 de mayo que «sería un honor liberar Cuba».

Paralelamente, la Operación Southern Spear —lanzada en septiembre de 2025— desplegó 3,000 millones de dólares en recursos militares en el Caribe, incluyendo drones de vigilancia que sobrevolaron Cuba.

Argentina también participó en la Cumbre Escudo de las Américas de marzo de 2026, donde el secretario de Estado Marco Rubio declaró que «Cuba está en sus últimos momentos».

El proyecto lleva las firmas de los diputados Pablo Todero, Lorena Pokoik, Sabrina Selva, Hilda Aguirre, Gabriela Pedrali y Jorge Araujo Hernández.

El texto de la iniciativa concluye con un argumento constitucional de fondo: «Los asuntos de la guerra y de la paz no pertenecen a la discrecionalidad personal del Presidente, son materia constitucionalmente regulada y sometida al control del Congreso de la Nación».