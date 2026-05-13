Crowley Maritime resuelve demanda relacionada con el Puerto del Mariel bajo el Título III de la Ley Helms-Burton

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Crowley Maritime Corporation, la naviera con sede en Jacksonville, Florida, llegó a un acuerdo confidencial para resolver la demanda presentada en su contra bajo el Título III de la Ley Helms-Burton por el uso del Puerto de Mariel, según informó cubatrade.org, el portal especializado en las relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos.

La demandante, Odette Blanco de Fernandez née Blanco Rosell, alegaba que Crowley «traficaba» con propiedades confiscadas por el régimen cubano en septiembre de 1960, incluyendo intereses en Marítima Mariel y Azucarera Mariel, al dirigir buques portacontenedores hacia la Terminal de Contenedores del Mariel, dentro de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM).

El caso fue presentado originalmente en diciembre de 2020 ante el Tribunal del Distrito Medio de Florida, siendo la demanda número 32 bajo la Ley Libertad, y posteriormente transferido al Distrito Sur de Florida.

Las partes alcanzaron un acuerdo en principio el 30 de enero de 2026 tras una mediación con el juez retirado Michael Hanzman, de la firma Bilzin Sumberg Baena Price & Axelrod LLP.

El 5 de febrero de 2026, el Juez Darrin P. Gayles cerró administrativamente el caso, y el 28 de abril de 2026 lo desestimó formalmente con perjuicio mediante orden sin papel, una vez que las partes presentaron la estipulación conjunta de desestimación.

Los demandados en el acuerdo son Crowley Holdings, Inc., Crowley Maritime Corporation, Crowley Liner Services, Inc., Crowley Latin America Services, LLC y Crowley Logistics, Inc.

Los términos económicos del acuerdo son confidenciales.

Crowley es la única naviera estadounidense con servicio regular a Cuba, operando cuatro salidas mensuales desde Puerto Everglades y servicios adicionales desde Jacksonville y Carolina del Norte, con autorización del Departamento del Tesoro desde 2001.

La empresa, fundada en 1892 y dirigida por Thomas B. Crowley Jr. como tercera generación familiar, registra ingresos de 3,500 millones de dólares y es la mayor naviera bajo la Ley Jones de Estados Unidos.

La resolución de este caso se produce en un momento de intensa actividad litigiosa bajo el Título III, con acuerdos recientes también alcanzados por American Airlines e Iberostar de España, mientras Delta Air Lines enfrenta una demanda activa por operaciones en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

El Título III de la Ley Helms-Burton, promulgada en 1996, permite a ciudadanos estadounidenses y sus herederos demandar en tribunales federales a quienes «trafiquen» con propiedades expropiadas por el gobierno cubano sin compensación.

Tras haber sido suspendido por todos los presidentes desde su promulgación, la primera administración Trump lo activó el 19 de mayo de 2019, y la segunda administración Trump reactivó el Título III el 31 de enero de 2025, anulando la suspensión decretada por Biden.

Desde 2019 se han presentado decenas de demandas bajo este mecanismo legal, y ningún caso ha llegado a juicio: los resultados han sido principalmente desestimaciones o acuerdos confidenciales como el que ahora cierra el litigio contra Crowley.