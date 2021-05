Fotógrafo cubano Javier Caso depone huelga de sed: Continúo la de hambre hasta que se muestren pruebas de vida de Otero Alcántara

El fotógrafo cubano radicado en Nueva York, Javier Caso, depuso su huelga de sed después de que las autoridades y los medios estatales dieran a conocer el ingreso hospitalario de Luis Manuel Otero, coordinador del Movimiento San Isidro. No obstante, el fotógrafo decidió continuar su huelga de hambre al dudar de la legitimidad del comunicado oficial.

“Hoy, 2 de mayo, a las 11:15am, he decidido concluir mi huelga de sed después de saber que Luis Manuel ha sido trasladado a un hospital. De igual forma, al no confiar en el comunicado del régimen, continúo en huelga de hambre hasta que se muestren pruebas de vida y pruebas de su estado de salud que provengan de fuentes confiables y personas cercanas a Luis Manuel”, indicó Caso en su cuenta de Facebook.

La Dirección Provincial de Salud de La Habana reveló, en la mañana del domingo 2 de mayo, que el activista se encontraba ingresado en el Hospital universitario “Calixto García” de la capital.

Además, la nota marcó un especial énfasis en el “favorable estado de salud” que presenta Luis Manuel, quien “no evidencia síntomas de desnutrición o deshidratación”. Asimismo, el Noticiero del Mediodía reveló imágenes de Luis Manuel Otero descendiendo de una ambulancia y caminando con lentitud mientras era sostenido por un sanitario. En el espacio informativo repasaron, nuevamente, los estudios clínicos que “demostraban” un óptimo estado de salud, sin rastros de inanición.

Muchos activistas han manifestado en redes sociales su desconcierto ante la redacción de la nota, y más tarde hacia las imágenes presentadas por el medio oficialista.

Tal es el caso de la activista residente en Madrid, Massiel Rubio, quien explicó las inconsistencias que detectaba en la nota de la Dirección Provincial de Salud de La Habana.

“La dirección provincial de salud dice primero que Luis "arribó" con un diagnóstico de inanición. Después, ellos mismos, dicen que no constan signos de desnutrición y está consciente”, comienza Rubio.

“Encima, que evoluciona estable, ¿de qué, si está consciente y sin desnutrición?”.

“No dicen cómo llegó, quién lo sacó. No permiten comunicación para constatar que está bien. No dejaron verlo. Cerraron su casa con otro Yale (candado), lo sacaron a las 5 de la mañana. No dejaron a sus amigos verlo. Si está consciente, dejen que haga una directa, se comunique con los suyos, dejen que sepamos cómo está. Si todo es mentira, dejen que haga una directa, pónganle la cámara delante”, emplaza a las autoridades la joven.

Javier Caso anunció su huelga de hambre y sed el pasado viernes, como gesto de solidaridad con la protesta de Otero Alcántara, quien lleva 8 días sin ingerir alimentos o beber líquidos a modo de respuesta pacífica ante la represión sistemática que sufren los opositores cubanos.