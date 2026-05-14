Trump anuncia éxito en reunión con Xi Jinping junto a 30 grandes CEOs estadounidenses para impulsar negocios en China

El presidente Donald Trump declaró este jueves que la reunión entre unos 30 de los principales ejecutivos empresariales de Estados Unidos y el presidente chino Xi Jinping fue un éxito, en el marco de su visita de Estado a Pekín, la primera desde noviembre de 2017.

«Estoy en China. Tuvimos a los mejores CEOs del mundo entero. Teníamos unos 30 de ellos y le estaban presentando al presidente Xi negocios en China. ¡Creo que tuvieron éxito!», afirmó Trump en declaraciones difundidas este jueves.

La delegación empresarial que acompañó al mandatario incluye a algunos de los nombres más influyentes del mundo corporativo estadounidense: Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia), Larry Fink (BlackRock), Stephen Schwarzman (Blackstone), Kelly Ortberg (Boeing), Jane Fraser (Citigroup) y David Solomon (Goldman Sachs), entre otros.

El valor combinado de las empresas representadas se estima en 16.47 billones de dólares, cifra equivalente a aproximadamente el 90% del Producto Interior Bruto de China en 2025, lo que convierte a esta delegación en la mayor concentración de capital privado jamás llevada a una visita de Estado.

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, no figuraba en la lista inicial de invitados. Trump lo llamó personalmente el pasado martes y el Air Force One realizó una escala en Anchorage, Alaska, para recogerlo. Huang busca en China la aprobación para ventas de sus chips H200, en un mercado estimado en 50,000 millones de dólares.

Xi Jinping respondió a la presentación de los ejecutivos con un mensaje de apertura: «La puerta de China solo se abrirá más para los negocios estadounidenses», señalando que las empresas americanas están profundamente integradas en la economía china y que esa relación beneficia a ambas partes.

Trump, por su parte, se mostró optimista sobre el futuro bilateral. «La relación entre China y EE.UU. va a ser mejor que nunca», declaró tras la reunión bilateral de aproximadamente dos horas celebrada en el Gran Salón del Pueblo.

La visita se produce tras meses de intensa guerra arancelaria: Washington había impuesto aranceles del 145% a productos chinos, mientras Pekín respondió con aranceles del 125% a bienes estadounidenses.

El programa de este jueves incluyó una ceremonia de bienvenida con honores militares, la reunión bilateral, una visita al Templo del Cielo —donde Trump se convirtió en el segundo presidente estadounidense en visitar el sitio histórico, tras Gerald Ford en 1975— y un banquete de Estado ofrecido por Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo.

Antes de aterrizar en Pekín, Trump había anticipado el eje central de la visita desde el Air Force One: «Vamos a hablar con el presidente Xi de muchas cosas. Yo diría, más que nada, de comercio».

La cumbre Trump-Xi en Pekín también aborda temas de seguridad como inteligencia artificial, Taiwán y el conflicto con Irán. Para el viernes se esperan anuncios de resultados concretos antes del regreso del mandatario a Estados Unidos.