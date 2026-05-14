"Estados Unidos no puede fingir más": María Elvira Salazar alerta sobre la crisis en Cuba

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La congresista republicana María Elvira Salazar advirtió este jueves que Estados Unidos no puede seguir ignorando la crisis cubana, calificando al régimen de La Habana como una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense, no solo una catástrofe humanitaria.

«Estados Unidos no puede seguir fingiendo que esta crisis termina en las costas de Cuba», escribió Salazar en su cuenta de X.

«Una dictadura en colapso, alineada con los enemigos de América, que extiende inestabilidad y sufrimiento humano a solo 90 millas de Florida, no es únicamente una catástrofe humanitaria. Es una amenaza a la seguridad nacional», subrayó la republicana.

La declaración llega en el peor momento energético de Cuba en décadas.

El pasado martes, el déficit eléctrico alcanzó un récord anual de 2.113 MW, con apagones de hasta 22 horas diarias en La Habana y hasta 24 horas en provincias orientales como Granma y Holguín.

El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió públicamente que Cuba no tiene reservas de diésel ni fueloil, describiendo la situación como «aguda, crítica y extremadamente tensa».

El tuit de Salazar también se produce dos días después de que el Secretario de Defensa Pete Hegseth confirmara ante el Congreso que Cuba representa una amenaza real para EE.UU., corroborando el uso de puertos cubanos por la armada rusa —incluido el submarino nuclear Kazán— y la presencia del complejo de inteligencia ruso en Lourdes, calificado por Hegseth como «muy problemático».

Salazar ya había reaccionado a esa comparecencia el martes: «La verdad finalmente está siendo revelada. Hoy la escuchamos directamente del Secretario de Defensa: Cuba es una amenaza clara y presente para Estados Unidos».

El contexto político respalda la urgencia del mensaje. El 7 de mayo, el Secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones contra GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana, con un plazo hasta el 5 de junio para que empresas extranjeras cierren operaciones con ese organismo.

La crisis energética se agravó tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, que cortó el suministro venezolano de entre 25,000 y 30,000 barriles diarios de petróleo, equivalente a dos tercios de las importaciones energéticas de Cuba.

A ello se sumó la suspensión de envíos mexicanos desde enero y el agotamiento del petróleo ruso a finales de abril, dejando a la isla sin ningún barco de combustible entre diciembre de 2025 y finales de marzo de 2026.

Salazar cerró su mensaje con una afirmación directa sobre la voluntad del pueblo cubano: «Los cubanos han dejado claro su mensaje: no quieren más represión, más apagones ni más miseria comunista. Quieren LIBERTAD».