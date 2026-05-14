Cuba rompe récord de apagones: hasta el 70 % del país quedará sin electricidad

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Cuba vive este jueves su peor jornada energética en décadas tras una nueva caída parcial del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que dejó sin luz una buena parte del país, según confirmó la Unión Eléctrica en su nota informativa de este 14 de mayo.

El colapso se desencadenó a las 06:09 de la mañana, horas después de que la Termoeléctrica Antonio Guiteras —la mayor generadora individual del país— saliera del sistema a las 04:58 por un salidero en caldera, su novena avería en lo que va de 2026.

A las 06:30, la disponibilidad del SEN era de apenas 636 MW frente a una demanda de 2,420 MW, con 1,790 MW afectados —el 74% de la demanda sin cubrir.

El pronóstico para el horario pico nocturno es devastador: 976 MW disponibles frente a una demanda de 3,150 MW, con un déficit estimado de 2,204 MW, lo que se traduce en apagones de entre 20 y 22 horas diarias y cortes totales en el oriente del país, afectando a cerca del 70% de la población cubana.

Este déficit proyectado supera el de 2,153 MW registrado la noche del miércoles a las 21:30 horas, que a su vez había superado el récord anterior de 2,075 MW del 6 de marzo de 2026.

En La Habana, el servicio se interrumpió durante las 24 horas del miércoles, con una afectación máxima de 499 MW a las 21:30 y los seis bloques y circuitos de emergencia —419 MW— sin horario previsto de restablecimiento al cierre de la nota de la Empresa Eléctrica.

La reconexión de las provincias avanzó de forma gradual: Ciego de Ávila se enlazó al SEN a las 08:16, Camagüey a las 09:19 y Las Tunas a las 09:50, mientras el resto operaba con microsistemas aislados.

El director de Guiteras, Román Pérez Castañeda, explicó que la avería consiste en «pérdida de agua en caldera en una magnitud que impidió continuar la generación de forma segura» y que la reparación tomará entre tres y cuatro días.

La misma falla ya había paralizado la planta el 5 de mayo, apenas cuatro días antes de que fuera resincronizada al SEN el 9 de mayo tras 90 horas de parada y cerca de 300 acciones correctivas.

La crisis se produce en el peor momento de escasez de combustible que ha vivido Cuba en su historia reciente.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió públicamente el miércoles que el país «no tiene absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante», calificando la situación como «aguda, crítica y extremadamente tensa».

Venezuela suspendió sus envíos de petróleo desde noviembre de 2025 y México los redujo drásticamente en enero de 2026, dejando a Cuba sin ningún barco de combustible durante casi cuatro meses.

Una donación rusa de 100,000 toneladas de crudo llegada el 31 de marzo se agotó a inicios de mayo.

Guiteras lleva más de 15 años sin un mantenimiento capital —el último fue en 2010— y necesita al menos 180 días de parada para realizarlo. Pérez Castañeda reconoció que «la situación del país todavía no lo permite», atrapado en una lógica que él mismo resumió: «Evitamos parar a menos que sea necesario, para no afectar la generación».

Un segundo buque ruso con 270,000 barriles de diésel se encontraba a 1,600 km de Cuba con llegada estimada para el 16 de mayo, sin confirmación definitiva, lo que representa la única perspectiva de alivio a corto plazo para una población que lleva meses soportando apagones sin precedentes.