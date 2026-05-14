"Estamos pasando hambre": Madre cubana de dos niñas denuncia abandono del Estado

Vídeos relacionados:

Yanelis Beatriz Torres Pedro, madre soltera de 31 años residente en el municipio habanero de Guanabacoa, denunció ante CubaNet que ella y sus dos hijas menores de edad pasan hambre y sobreviven en condiciones de extrema precariedad, sin ningún apoyo del Estado cubano.

«Las madres estamos pasando bastante trabajo; hasta hambre», declaró Torres Pedro, quien cría sola a dos niñas de 10 y 13 años tras la muerte de su madre, la única persona que le brindaba apoyo.

«No tengo dónde cocinar; las camas tuvimos que botarlas porque tenían chinches… Y así vivo yo sola con mis hijas. Desde que mi mamá murió estamos pasando hambre», relató la mujer.

Hace aproximadamente dos años, la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social de Guanabacoa le retiró la pensión de poco más de 1,000 pesos que recibía, argumentando que, como su hija menor ya asistía a la escuela, ella «tenía cuerpo para trabajar».

«Era una chequera de 1.000 y pico de pesos que me la quitaron cuando mi mamá murió. Me dijeron que, como la niña más pequeña estaba en la escuela, ya yo podía trabajar», contó Torres Pedro.

Sin embargo, la mujer no puede emplearse porque no tiene con quién dejar a sus hijas: la mayor padece crisis vagales y la menor presenta un trastorno emocional diagnosticado tras la muerte de la abuela, tratado con carbamazepina.

Cuando Torres Pedro presentó los certificados médicos de sus hijas ante la funcionaria de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, la respuesta fue demoledora: «Ella me dijo que no le importaba nada de eso».

«Muchas veces he tenido que quedarme sin comer, igual que las niñas, porque no hay nada», denunció.

Son los vecinos del barrio quienes sostienen a la familia: Torres Pedro envía a sus hijas a casas de vecinos para que les den arroz y otros alimentos.

La maestra de la hija menor también colabora con la merienda escolar, y la Iglesia Católica le da leche y pan por las mañanas para que la niña pueda ir a estudiar.

«Aquí el gobierno no viene a nada, ni a preguntarme después que mi mamá falleció, a nada, ni a preguntarme cómo están las niñas, nada», afirmó Torres Pedro.

Este no es el primer llamado de auxilio de esta madre. En marzo de 2021, Torres Pedro ya había denunciado públicamente su situación de desamparo en el contexto de la llamada «Tarea Ordenamiento», cuando las autoridades también se negaron a ayudarla.

Aquella denuncia logró que le otorgaran una chequera de 1,300 pesos mensuales, pero cinco años después el Estado le retiró ese apoyo y la situación es aún más grave.

«Hoy estoy aquí de nuevo para denunciar la injusticia que están cometiendo conmigo y mis hijas», declaró.

El caso de Torres Pedro refleja una crisis alimentaria de proporciones históricas en Cuba.

Una encuesta del Food Monitor Program publicada el 6 de mayo reveló que el 33,9% de los hogares cubanos reportó que al menos una persona se fue a dormir sin comer durante 2025, cifra que representa un aumento de 9,3 puntos porcentuales respecto a 2024.

El 79,7% de los cubanos encuestados atribuye la crisis alimentaria a la deficiente administración estatal, mientras que solo el 6,4% culpa principalmente al embargo estadounidense.

«Es verdad que 1.000 y pico de pesos no alcanzan para nada por lo caro que está todo, pero peor es no tener nada como ahora», resumió Torres Pedro con una frase que condensa la realidad de miles de familias cubanas.