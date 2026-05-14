Cubanos a los dirigentes: «Entreguen los guantes que esto no da más»

Vídeos relacionados:

El hartazgo del pueblo cubano ante la crisis energética estalló este miércoles en redes sociales tras la comparecencia de emergencia del ministro de Energía y Minas, Vicente de La O Levy, quien admitió públicamente que Cuba no tiene combustible: «No tenemos nada de fuel, de diesel, solo gas acompañante».

La declaración del ministro, transmitida por Cubavisión y Canal Caribe, se produjo en el peor momento del año para el sistema eléctrico: ese mismo día el déficit alcanzó 2,113 MW a las 8:40 de la noche, con apenas 1,230 MW disponibles frente a una demanda de 3,250 MW, dejando sin electricidad a aproximadamente dos tercios del país.

Lejos de aceptar las explicaciones oficiales, los cubanos respondieron con furia y sarcasmo. «Esa muela está demasiado vieja, entreguen los guantes que esto no da más», escribió un usuario, en una frase que resume el agotamiento de una ciudadanía que ya no cree en las promesas del régimen.

Otros comentarios apuntaron directamente a la hipocresía del poder. «No sean tan impostores, tienen demasiado combustible, lo que saben para qué lo utilizan», señaló otro internauta.

Un tercero preguntó sin rodeos: «¿Por qué ellos, los dirigentes siempre tienen electricidad? A ver, expliquen».

Asimismo, la cuenta de Azabache Fragancia fue más directa: «Claro que no hay combustible, si ellos lo guardan o lo venden». Por su parte una internauta identificada como Marilyn G. remató: «Ese ministerio ya no tiene caso, póngalo en los terrenos yermos a producir viandas y vegetales».

De La O Levy, en lugar de ofrecer soluciones concretas, culpó a Donald Trump, al embargo estadounidense y hasta a la guerra entre Estados Unidos e Irán por la falta de petróleo en la isla.

El ministro también reconoció que no dar mantenimiento a las unidades termoeléctricas equivale a perderlas para siempre: «La situación es crítica en las unidades. No dar mantenimiento a una unidad es llevarla al sacrificio total y perderla totalmente. Seguiremos bloqueados, pero seguiremos resistiendo».

Como única perspectiva de alivio, mencionó un buque ruso llegado a puerto cubano: «Estamos abiertos a comprar combustible. Si aparece más combustible se vería el efecto». Además, insistió en la biomasa, los molinos de viento y los recursos hidráulicos, y pidió a cada municipio «buscar sus fórmulas» para generar energía.

La crisis tiene raíces estructurales que el régimen no puede ocultar. Cuba produce apenas 40,000 barriles de petróleo diarios frente a una demanda de entre 90,000 y 110,000. Venezuela interrumpió sus envíos en noviembre de 2025 y México prácticamente suspendió los suyos desde enero de 2026. El único alivio reciente fue un cargamento ruso de 730,000 barriles que se agotó a finales de abril.

El propio presidente Miguel Díaz-Canel había admitido el 2 de mayo: «Ese petróleo se agota ya en estos días y no sabemos cuándo más va a entrar combustible a Cuba». En abril, solo llegó uno de los ocho buques de combustible que Cuba necesita como mínimo cada mes, según reconoció el propio Díaz-Canel.

El sistema eléctrico cubano acumula al menos siete colapsos totales en 18 meses. El más grave ocurrió el 16 de marzo de 2026, cuando la isla quedó completamente a oscuras durante 29 horas y 29 minutos, y apenas seis días después se produjo un séptimo colapso total.