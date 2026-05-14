Apagones en Cuba: Ministro justifica el caso especial de La Habana

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció este miércoles que los apagones en La Habana superan las 20 y 22 horas diarias, y ofreció una explicación técnica para justificar por qué la capital recibe un trato diferenciado en la distribución de los cortes de electricidad.

En una conferencia de prensa sobre la crisis electroenergética nacional, De la O Levy describió la situación de la capital con crudeza: «En La Habana los apagones hoy superan el orden de 20, 22 horas. Y cuando viene son 2 horas, hora y media, 2 horas, 3 horas en algunos circuitos, 4 horas, y volvemos otra vez a las 20, 22 horas. Así está la capital».

El argumento central del ministro gira en torno a los llamados circuitos DAF, siglas de Disparo Automático por Frecuencia.

Estos circuitos no pueden ser apagados porque son los que abren y cierran de forma automática para regular la frecuencia del sistema eléctrico y evitar un colapso generalizado.

«Si ya está apagado ese circuito, no puede hacer esa función de regular y proteger el sistema nacional», explicó De la O Levy.

La razón por la que estos circuitos se concentran en La Habana es, según el ministro, puramente técnica: la capital es la provincia de mayor demanda eléctrica del país.

«Los circuitos que más consumo tienen son los que mejor regulan la frecuencia, porque al abrirse se descarga una cantidad de potencia que permite una mayor regulación», detalló.

Si los circuitos DAF se ubicaran en provincias de menor consumo, el efecto regulador sería insuficiente y «no cumpliría el objetivo que se busca», sentenció.

A eso se suma que La Habana concentra también la mayor cantidad de circuitos protegidos y la mayor densidad de hospitales del país, factores que, según el ministro, «hacen más difícil la maniobrabilidad» del sistema en la capital.

Sobre los disparos de DAF, De la O Levy informó que en los últimos días han disminuido respecto a jornadas anteriores, gracias a la regulación de los parques solares fotovoltaicos: «Cuando los parques no estaban regulados, había muchos más disparos de DAF».

El ministro también reconoció que la planificación de los apagones comienza a medianoche en el Despacho Nacional de Carga para que a las siete de la mañana la población conozca el pronóstico del día, pero advirtió que los imprevistos lo trastornan todo.

Puso como ejemplo una falla reciente en la termoeléctrica de Santa Cruz: «La caldera está bien, la automática está bien, el generador está bien, todo está bien, pero tiene una falla en la entrada de agua externa a la unidad».

Ese tipo de averías —junto con los sargazos que entran en Energás o las roturas imprevistas de calderas— ocurren «todos los días, varias veces al día» y generan los incumplimientos que irritan a la población.

El trasfondo de la crisis es el desabastecimiento de combustible. Desde diciembre de 2025 y hasta semanas antes de la conferencia, Cuba no recibió un solo barco con combustible, lo que el propio ministro calificó como «la principal causa de las largas horas de afectación».

El único alivio llegó con un donativo de Rusia: unas 100,000 toneladas de crudo que fueron procesadas en la refinería de Cienfuegos y comenzaron a distribuirse desde mediados de abril, permitiendo incluso varios días sin apagones en La Habana.

Pero ese combustible se agotó a inicios de mayo, justo cuando subían las temperaturas de cara al verano, dejando el sistema «sin ninguna reserva».

El día anterior a la conferencia, los apagones afectaron al 61% de Cuba durante el horario de máxima demanda, con una afectación récord de 2,113 MW registrada a las 20:40 horas.

En diciembre de 2025, el propio De la O Levy ya había advertido que 2026 sería un año «difícil» y que «no se eliminarán los apagones», una predicción que la realidad ha superado con creces.