Apedrean un servicentro de Cupet en La Habana durante protestas contra el régimen

Manifestantes apedrearon esta madrugada un servicentro de CUPET ubicado en la intersección de las calles Dolores y 24, en La Habana, en el marco de la mayor oleada de protestas que sacude la capital cubana desde el 11 de julio de 2021.

El incidente fue captado en video y difundido en redes sociales con el mensaje: «Cupet de Dolores y 24 esta noche. A pedrada limpia! #VivaCubaLibre». Las imágenes muestran la gasolinera de noche, con surtidores verdes y rojos y el pavimento en estado de deterioro severo.

El ataque a la instalación estatal se produjo en medio de protestas que se extendieron por al menos doce municipios de La Habana, incluyendo Lawton, Luyanó, Santos Suárez, Guanabacoa, Marianao, Playa, San Miguel del Padrón, Nuevo Vedado, Reparto Bahía, Boyeros, Vedado, Regla y Habana del Este.

Los vecinos salieron a las calles con cacerolazos, fogatas, quema de basura y bloqueos de vías, al grito de «¡Abajo la dictadura!», «¡Corriente y comida!» y «Patria y Vida».

El periodista José Raúl Gallego resumió la magnitud de lo ocurrido con una frase: «Nunca había visto esto así desde el 11J».

El detonante de las protestas es que el país pasa por la peor crisis energética del año.

El miércoles 13 de mayo, la Unión Eléctrica registró una afectación récord de 2,113 MW a las 20:40 horas, el mayor déficit eléctrico de 2026, superando el máximo previo de 2,075 MW registrado el 6 de marzo.

En algunos circuitos de La Habana, los apagones alcanzaron entre 20 y 22 horas diarias, según reconoció el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

El propio Miguel Díaz-Canel admitió en su cuenta de Facebook que la situación del Sistema Electroenergético Nacional era «particularmente tensa», proyectando un déficit superior a los 2,000 MW para el pico nocturno.

De la O Levy reconoció que Cuba no recibió ningún barco de combustible entre diciembre de 2025 y finales de marzo de 2026, salvo un donativo ruso de 100,000 toneladas de crudo que se agotó a inicios de mayo. La producción interna apenas cubre 40,000 de los 110,000 barriles diarios que el país necesita.