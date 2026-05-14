Marco Rubio: "Cuba no debería ser un país pobre"

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Cuba no debería ser un país pobre, y destacó el enorme potencial económico de la Isla en una entrevista exclusiva con Sean Hannity de Fox News, grabada a bordo del Air Force One mientras viajaba a China.

Rubio identificó tres pilares del potencial cubano: depósitos minerales significativos -incluyendo algunos de los mejores minerales de tierras raras del mundo-, una oportunidad extraordinaria para el turismo y tierras de cultivo muy ricas.

"Cuba no debería ser un país pobre. Su gente no debería estar pasando hambre. Su gente debería ser próspera", declaró el secretario de Estado.

Para ilustrar su argumento, señaló que el fracaso económico de la isla es exclusivamente político, no humano ni geográfico: "Los cubanos se van de Cuba, van a otros países y se vuelven exitosos. El único lugar del mundo donde los cubanos no parecen poder prosperar y tener éxito es en Cuba".

El funcionario también subrayó que, ante una apertura real, Cuba contaría con "una enorme comunidad de expatriados cubanoamericanos que regresarían a invertir", además de interés global de inversores extranjeros.

Sin embargo, fue categórico sobre el obstáculo principal: "No se puede cambiar la trayectoria económica de Cuba mientras las personas que hoy están al mando continúen en el poder. Eso es lo que tiene que cambiar, porque estas personas han demostrado ser incapaces".

El secretario apuntó directamente a GAESA -el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas cubanas que controla entre el 40 % y el 70 % de la economía formal de la Isla- como el mecanismo de saqueo del régimen

"La riqueza en Cuba está controlada por una empresa propiedad de generales militares que se quedan con todo el dinero. Este es un país donde la gente literalmente come basura de las calles, pero esa empresa acumula 16,000 millones de dólares", detalló.

Las declaraciones se producen una semana después de que Rubio anunciara sanciones directas contra GAESA y su presidenta ejecutiva, la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, calificando al conglomerado de "el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba".

Las empresas extranjeras con vínculos a GAESA tienen plazo hasta el 5 de junio para cortar relaciones, bajo riesgo de sanciones secundarias habilitadas por la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Trump el 1 de mayo.

El contexto económico de la Isla agrava el contraste que señala Rubio. La CEPAL proyecta una contracción del PIB cubano del 6,5 % para 2026, la peor de América Latina, mientras el economista Pedro Monreal advierte que la caída podría alcanzar el 15 %, igualando el peor año del Período Especial.

La economía cubana acumula una caída de aproximadamente 23 % desde 2019.

El turismo, uno de los grandes potenciales señalados por el político republicano, se ha desplomado de 4,7 millones de visitantes en 2018 a 1,81 millones en 2025, con una caída adicional del 52 % en el primer trimestre de 2026.

"No se puede arreglar su economía sin cambiar su sistema de gobierno", concluyó Rubio, quien el 27 de abril ya había advertido que Cuba solo tiene dos destinos posibles: "colapso total" o "reformas económicas sustanciales y serias", e insistió en que ninguna es viable con el régimen actual.