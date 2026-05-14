Energía solar sigue sin solucionar apagones en Cuba por la falta de baterías

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Cuba tiene instalados más de 1,300 MW de capacidad solar fotovoltaica, pero esa potencia no alcanza para resolver los apagones porque el país carece de sistemas de almacenamiento en baterías operativos a escala, según reconoció el propio ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en una conferencia de prensa celebrada este miércoles.

De acuerdo con el sitio oficialista Cubadebate, el ministro explicó la paradoja que enfrenta el sistema eléctrico cubano: mientras más debilitada está la red, menos energía solar puede absorber sin desestabilizarse.

«Mientras más débil está el sistema electroenergético nacional, más tenemos que regular los parques solares fotovoltaicos, que ha sido la potencia nueva que nosotros hemos incorporado», afirmó De la O Levy.

El problema es técnico y estructural: la generación solar fluctúa con la nubosidad, la lluvia y las condiciones climáticas de cada provincia, y cuando su participación supera el 50% de la red, el sistema no puede absorber esas variaciones.

«El resto del sistema está tan débil que la participación de la energía renovable se va por encima del 50%», explicó el titular, añadiendo que «si hubiera más fortaleza en el resto del sistema, se pudiera utilizar mucha más potencia solar fotovoltaica».

La solución estructural serían las baterías de almacenamiento, pero Cuba aún no las tiene operativas para ese fin. Aunque el régimen anunció en agosto de 2025 la instalación de cuatro sistemas de almacenamiento energético de 50 MW cada uno en Cotorro, CUJAE, Cueto y Bayamo —200 MW en total—, su función es controlar la frecuencia del sistema, no almacenar energía para el consumo nocturno, que es cuando se producen los apagones más graves.

En ese contexto, la crisis de combustible agrava aún más el cuadro. De la O Levy reconoció que desde diciembre de 2025 y hasta hace apenas semanas, Cuba no recibió un solo barco con combustible, con la única excepción de un donativo de Rusia de 100,000 toneladas de crudo procesadas en la refinería de Cienfuegos.

«Eso ocurrió casi cuatro meses después de que no entra un barco de combustible a Cuba», subrayó el ministro.

Ese crudo ruso produjo una mejoría temporal: las horas de apagón bajaron y en La Habana se registraron varios días sin cortes. Pero el combustible se agotó a inicios de mayo, justo al comenzar el verano y subir la demanda. Al momento de la conferencia, el sistema operaba, en palabras del propio ministro, «sin ninguna reserva».

En ese escenario, la termoeléctrica Felton, en Holguín, la mayor del oriente del país, salió de servicio por mantenimiento urgente: un salidero en la caldera y un rodamiento partido en los calentadores de aire regenerativos. El ministro advirtió que de no haberse actuado, «se iba a dañar completa la unidad».

La afectación máxima registrada el miércoles fue de 2,113 MW a las 20:40 horas, con una disponibilidad de apenas 1,230 MW frente a una demanda de 3,250 MW. En algunas provincias los cortes han superado las 15 horas diarias.

El sistema eléctrico cubano acumula al menos siete colapsos totales en 18 meses, incluyendo un apagón nacional el 16 de marzo de 2026, y en abril solo llegó uno de los ocho buques de combustible mensuales que necesita el sistema para funcionar.