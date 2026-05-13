«Exilio o prisión»: Así presionó el régimen a Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero

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Cinco días después de la reunión secreta entre delegaciones de Estados Unidos y Cuba celebrada el 10 de abril en La Habana, dos agentes de la Seguridad del Estado visitaron a Maykel «Osorbo» Castillo Pérez en la prisión de máxima seguridad Kilo 8, en Pinar del Río, y le plantearon un ultimátum: exiliarse o permanecer preso hasta 2030, según grabaciones de audio obtenidas por USA Today.

Al día siguiente, los mismos agentes repitieron la oferta ante Luis Manuel Otero Alcántara en la prisión de Guanajay, al suroeste de La Habana.

Ambos artistas aceptaron el exilio. Sin embargo, el plazo de dos semanas que Washington había impuesto a La Habana venció sin que ninguno fuera liberado, y hoy, 13 de mayo de 2026, ambos permanecen encarcelados.

«Los agentes de seguridad vinieron aquí y me preguntaron, con estas palabras exactas: "O quieres emigrar —dime si quieres emigrar— o quieres quedarte en esta misma situación en la que estás ahora, preso hasta 2030"», relató Osorbo en una de las grabaciones.

El rapero, de 42 años, dijo haber aceptado emigrar a cambio de su libertad, pero advirtió que el régimen podía cambiar de postura en cualquier momento.

La táctica no es nueva. El régimen ya intentó desterrar a Otero y Osorbo en octubre de 2021, oferta que ambos rechazaron públicamente en aquel momento.

Osorbo y Otero son cofundadores del Movimiento San Isidro, colectivo de artistas y escritores del humilde barrio homónimo, junto al puerto de La Habana.

El rapero fue coautor de «Patria y Vida», canción que superó el millón de vistas en YouTube, se convirtió en el himno de las protestas del 11 de julio de ese año y ganó dos Latin Grammy: Canción del Año y Mejor Canción Urbana.

El artista plástico fue incluido entre las 100 personas más influyentes del mundo en 2021 por la Revista Time y ha sido distinguido con múltiples premios internacionales, como el Rafto de Derechos Humanos en Noruega, el Prince Claus Impact de Holanda, o el Václav Havel 2025, por su destacada lucha artística contra la represión.

Osorbo fue arrestado el 18 de mayo de 2021 y condenado a nueve años de prisión por cargos de desacato y difamación. Otero fue detenido el 11 de julio de 2021 y condenado a cinco años. Amnistía Internacional reconoce a ambos como presos de conciencia.

La disyuntiva «exilio o prisión» se ha extendido a otros presos políticos. El obispo auxiliar de La Habana, Eloy Ricardo Domínguez, visitó a Félix Navarro, de 72 años, y a su hija Saylí Navarro, de 39, con la misma propuesta mediada por la Iglesia Católica. Ambos la rechazaron categóricamente.

Desde su celda en Guanajay, Otero también reveló que ha sido privado de derechos básicos concedidos a otros reclusos, como reducciones de condena y visitas al hogar. Tras recibir amenazas de muerte de agentes de la Seguridad del Estado, realizó una huelga de hambre de ocho días que concluyó el 6 de abril.

Anamely Ramos, amiga cercana de ambos artistas, resumió la situación con crudeza: «El problema de fondo sigue sin resolverse. La criminalización de las personas continúa».

Según Prisoners Defenders, Cuba registra actualmente más de 1,250 presos políticos, cifra récord. Otero tiene prevista su liberación en julio de 2026, salvo que se alcance un acuerdo antes. Desde su celda, ha declarado que no saldrá sin las miles de pinturas que ha acumulado en cinco años de prisión: preferiría morir adentro.