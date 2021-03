Madre cubana responde a Díaz-Canel: "Mis hijas están pasando hambre"

La madre cubana Yanelis Beatriz Torres Pedro, quien se encuentra en una situación de pobreza, comunicó al gobernante Miguel Díaz-Canel que sus hijas están pasando hambre.

"Me siento muy mal, estoy desamparada y estoy sufriendo que mis hijas estén con hambre y que no les pueda dar nada (de comer)”, dijo Yanelis a CubaNet.

En el reporte, la madre cubana muestra su refrigerador completamente desprovisto de alimentos, y asegura que muchas veces sus hijas deben comer pan y agua con azúcar. En ocasiones una vecina les ha ofrecido un plato de comida para que no se acuesten sin ingerir alimentos.

"No entiendo por qué el gobierno no ayuda a las madres solteras como yo", sostuvo.

"Después se llenan la boca en la televisión en decir que la Revolución no deja a nadie desamparado; esta gente son tremendos caras duras”, agregó.

Torres Pedro ha dicho, además, que las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del municipio capitalino de Guanabacoa se negaron a ofrecerle ayuda económica en medio de esta situación, y sin embargo le respondieron que debía “ponerse a trabajar”, algo que se le hace imposible en medio de la pandemia de coronavirus, ya que las hijas no están yendo a la escuela.

“(Me dijeron) que no podían ayudarme porque yo tenía cuerpo para trabajar, algo que no entiendo porque (Miguel) Díaz-Canel dijo que las madres solteras que tienen dos y tres hijos (el gobierno) tenía que ayudarlas. No entiendo que aquí en Guanabacoa no dan ninguna ayuda”, insistió.

La madre cubana sostiene que desde que arrancó la Tarea Ordenamiento en el país a inicios de año, los elevados precios la han afectado particularmente.

“En muchas ocasiones he tenido que vender algunos de los productos que me dan en la canasta básica para poder comprar otros, pero todo es muy caro ahora y no sé cómo vamos a sobrevivir sin dinero”, apuntó.

Desde que iniciara en Cuba el proceso de reunificación monetaria, los productos en la Isla se han visto afectados por la subida de los precios, incluyendo la canasta básica, con la que se sostienen durante el mes muchos cubanos.

A varios meses de la puesta en marcha de estas medidas, muchas son las quejas por parte de los cubanos que tienen que lidiar con la situación en la Isla.

No obstante, el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez indicó que la población tiene reclamos que se alejan de la “esencia del ordenamiento monetario” y que no se pueden admitir, como el de mantener los subsidios.

“El ordenamiento sí defiende la justicia social, pero no con igualitarismos. No defiende la justicia social subsidiándolo todo; la defiende amparando al más desamparado, al más vulnerable y protegiendo al que lo necesita”, sostuvo.