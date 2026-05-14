Mariela Castro usa la causa LGBTQ+ para defender al régimen y culpar a EE.UU. de todos los males

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Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) e hija de Raúl Castro, aprovechó la conferencia de prensa de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia para convertir la causa LGBTQ+ en un instrumento de defensa del régimen y de ataque a Estados Unidos, según declaraciones recogidas por el diario oficial Trabajadores.

En el acto, celebrado el miércoles en la sede del Cenesex en La Habana, Castro Espín afirmó que «el activismo LGBTQ+ en Cuba aboga hoy por el derecho de la isla a existir y defenderse de las agresiones externas, particularmente de Estados Unidos y su guerra híbrida», situando la lucha por la diversidad dentro del marco de la soberanía nacional.

El discurso sigue un patrón consolidado: en 2021, el Cenesex ya atribuyó la falta de avances en derechos sexuales a la política de EE.UU., repitiendo la misma narrativa que ahora vuelve a emplearse en la edición 19 de las Jornadas.

Castro Espín señaló que el «retroceso global» en derechos de minorías afecta a países como Estados Unidos y Argentina, mientras Cuba se posiciona, según ella, como «vanguardia internacional en la protección de los derechos de la comunidad LGBTQ+, consolidándose como un referente positivo».

La funcionaria reconoció que el movimiento opera bajo «limitaciones económicas e incertidumbre», pero aseguró que el Estado y el Partido mantienen un «financiamiento austero» para estas actividades como «compromiso político e ideológico irrenunciable».

Esa retórica contrasta con la realidad documentada: organizaciones de derechos humanos señalan que las cirugías de reasignación de género llevan años paralizadas en el sistema público cubano por falta de recursos.

El historial de represión al activismo LGBTQ+ independiente también desmiente el discurso oficial. En mayo de 2019, cuando el Cenesex canceló la Conga oficial, activistas organizaron su propia marcha y fueron reprimidos por el Ministerio del Interior, con al menos seis detenciones.

En la conferencia de prensa, Castro Espín también anunció que este año Artemisa es sede compartida de las Jornadas, precisamente por haber registrado una votación menos favorable en el referendo del Código de las Familias de 2022, convirtiéndola en «objetivo prioritario para el trabajo educativo».

Entre las actividades programadas figuran la Gala Cubana en el Teatro América, celebrada esta tarde a las 5:00 pm con entrega de los premios Cenesex, y la tradicional Conga y Fiesta de la Diversidad prevista para el domingo 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, con cierre en el Pabellón Cuba.

Se anunció además un convenio de colaboración entre el Cenesex y el Ministerio de Justicia para canalizar casos de vulneración de derechos LGBTQ+, así como un próximo encuentro con el Ministerio del Interior para sensibilizar sobre el trato a personas de esta comunidad en procesos penales.

Castro Espín cerró su intervención con una frase que resume el tono político de toda la jornada: «Las jornadas se celebrarán aunque sea debajo de los túneles, porque el compromiso del Estado cubano con la diversidad es inquebrantable», en alusión a lo que calificó como amenazas de agresión militar de Estados Unidos contra Cuba.