Manolín destroza a Mariela Castro: «Solo reconoce la libertad de la cintura para abajo»

Manolín, El Médico de la Salsa, arremetió con dureza contra Mariela Castro en una entrevista con Tania Costa para CiberCuba, donde señaló la contradicción central del régimen cubano: promover la diversidad sexual mientras reprime de forma absoluta la libertad de pensamiento.

«Es una locura. Yo creo que hay hasta un retraso mental ahí también», dijo el cantante, antes de lanzar la frase que resume su argumento: Fidel y Raúl, a través de Mariela, «reconocen la diversidad sexual. Es decir, la libertad de ellos de la cintura para abajo».

Manolín no dejó margen para la ambigüedad: «¿Cómo puede llegar a la conclusión de que la sexualidad es diversa y no puede llegar a que el pensamiento es diverso? ¿Cómo puede llegar a una conclusión así? Porque son unos descarados. Porque hacen lo que les conviene».

El cantante repitió tres veces la misma expresión para calificar esa contradicción: «¡Qué desvergüenza! ¡Qué desvergüenza! ¡Qué desvergüenza!».

Manolín dejó claro que, en su visión, Mariela no actúa de forma independiente: «Los Castro son los que deciden todo lo que hacemos». La hija de Raúl Castro dirige el Centro Nacional de Educación Sexual desde el año 2000 y ha sido la figura pública detrás de avances como el Código de las Familias, aprobado en referendo en septiembre de 2022 con el 66,87% de los votos.

Sin embargo, esos avances han sido ampliamente cuestionados como contradictorios. En mayo de 2019, el propio CENESEX canceló la Conga oficial contra la Homofobia y una marcha alternativa independiente fue reprimida por agentes de civil con detenciones forzosas.

Para Manolín, la contradicción no es un error de lógica sino una decisión calculada: el régimen autoriza lo que le conviene y suprime lo que lo amenaza.

El cantante amplió su crítica al plano geopolítico, acusando al régimen de haber «dinamitado toda América Latina», albergar guerrilleros y fugitivos buscados por Estados Unidos, y alinearse con China y Rusia. «Tú estás en el patio de mi casa y estás prestándote para poner plataforma para que me pillen. Esta gente está loca», afirmó.

Manolín comparó la situación con la invasión rusa de Ucrania: así como Putin no toleró que Ucrania se acercara a la Unión Europea, Estados Unidos tendría razones análogas para no tolerar que Cuba sirva de base a sus adversarios. «Ellos no nos han barrido de milagro. A nosotros no nos han barrido la faz de la tierra de puro milagro, porque la dictadura nos ha servido en bandeja. Lleva años sirviéndonos en bandeja», sentenció.

El cantante también subrayó que el pueblo cubano ha quedado siempre al margen de las decisiones del poder: «Todas las decisiones que se han tomado en Cuba, políticas, sociales y económicas, en los últimos 70 años, las ha tomado el gobierno de Cuba y no ha contado con nosotros. Nosotros solo pagamos los platos rotos».

Esta entrevista se produce semanas después de que Manolín intensificara sus críticas públicas al régimen. En abril, comparó la dictadura con un secuestro y llamó al pueblo a «no salvar a sus verdugos», y días antes había advertido que «en Cuba no llaman al pueblo para nada bueno» en respuesta a una convocatoria de Díaz-Canel.

«Los apagones, la miseria, el hambre, la escasez de todo, la pagamos nosotros. Ellos toman las medidas porque ellos lo tienen todo», concluyó Manolín, resumiendo en una sola frase la lógica que, según él, define 70 años de dictadura en Cuba.