Trump se reunirá este jueves con Xi Jinping en China en la jornada central de su visita de Estado

Trump y Xi Jinping, imagen generada con IA Foto © CiberCuba / Sora

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El presidente estadounidense Donald Trump afronta este jueves en Pekín la jornada central de su visita de Estado a China, con una reunión bilateral con su homólogo Xi Jinping como eje principal de una agenda que incluye también una cena de Estado y actos protocolarios.

Trump aterrizó ayer en el Aeropuerto Internacional de Pekín Capital, donde fue recibido a pie de pista por el vicepresidente chino Han Zheng, el embajador chino en Estados Unidos Xie Feng y el viceministro de Exteriores Ma Zhaoxu, antes de trasladarse al hotel Four Seasons, en las inmediaciones de la Embajada estadounidense.

Es la segunda visita de Trump a China y la primera de un presidente estadounidense en ejercicio desde la que el propio Trump realizó en 2017, casi nueve años después.

La cumbre llega tras la tregua comercial pactada por ambos líderes en octubre de 2025 en Busan, Corea del Sur, que suspendió aranceles retaliatorios —que habían escalado al 145% por parte de Washington y al 125% por parte de Pekín— y alivió algunas restricciones chinas sobre exportaciones de tierras raras y minerales críticos.

Como antesala a la reunión bilateral, las delegaciones encabezadas por el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent y el viceprimer ministro chino He Lifeng concluyeron ayer en Seúl unas negociaciones económicas y comerciales que la agencia estatal china Xinhua calificó de «constructivas».

El martes, Trump declaró desde el Air Force One que pedirá a Xi «abrir» China a las empresas estadounidenses.

La delegación que acompaña al presidente incluye a altos ejecutivos como Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) y Jensen Huang (Nvidia, quien se sumó a última hora durante la escala en Alaska), además de representantes de Boeing, BlackRock, Visa, Mastercard, Meta y Goldman Sachs.

Más allá del comercio, la agenda abarca tres frentes geopolíticos de primer orden: Irán, Taiwán y la rivalidad tecnológica.

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó durante el vuelo hacia China que Washington espera convencer a Pekín para que desempeñe un papel más activo ante Teherán, al considerar que el bloqueo del Estrecho de Ormuz afecta directamente a los intereses energéticos chinos.

Aproximadamente el 45% de las importaciones chinas de gas y petróleo pasan por ese estrecho.

En abril, Trump había anunciado que China se comprometió a no enviar armas a Irán a cambio de que Estados Unidos mantuviera abierto el Estrecho, un entendimiento que allanó el camino diplomático para esta cumbre.

Sobre Taiwán, Pekín instó a Washington a «manejar con prudencia» la cuestión y a «detener» el envío de armamento a la isla, horas antes de la llegada de Trump, después de que el mandatario adelantara que tratará con Xi la venta de armas a Taipéi.

Entre los asuntos pendientes figura un paquete de venta de armamento a Taiwán por valor de 11,000 millones de dólares, aprobado en diciembre de 2025 y aún no ejecutado.

Analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) describen la cumbre como un encuentro de «acuerdos limitados pero coreografiados», donde ambas potencias buscan estabilizar la relación sin resolver las tensiones estructurales de fondo.

La agenda se prolongará hasta el viernes, cuando está prevista una comida de trabajo antes del regreso de Trump a Estados Unidos.