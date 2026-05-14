Gerardo Hernández responde a reporte sobre Trump y Cuba: «Subestiman a nuestro pueblo»

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El exespía Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y uno de los llamados «Cinco Héroes», respondió este miércoles en Facebook a un reporte del canal America TeVe que señalaba que el presidente Donald Trump se muestra «cada vez más frustrado» por la capacidad del régimen cubano para mantenerse en el poder pese a meses de presión económica y política desde Washington.
El reporte del canal afirmaba que Trump enfrenta dificultades para lograr resultados concretos en Cuba «pese a meses de presión económica y política impulsada desde Washington».
Hernández, bajo su perfil «Gerardo de Los Cinco», respondió con una frase breve pero directa: «Mal asesorados siempre en todo lo relacionado con Cuba, subestiman a nuestro pueblo, y después se sorprenden...»
La publicación incluyó los hashtags #Cuba, #CDRCuba, #LaPatriaSeDefiende y #CubaNoEstáSola, en línea con la narrativa de resistencia que el oficialismo cubano ha intensificado en los últimos meses.
La respuesta de Hernández llega en un momento de escalada sostenida de la presión estadounidense.
Desde enero de 2026, Washington acumuló más de 240 sanciones nuevas contra Cuba, bloqueó el suministro de petróleo a la isla y amenazó con aranceles secundarios a países que abastezcan de energía al régimen.
El resultado ha sido una caída de entre 80% y 90% en las importaciones energéticas cubanas, apagones de más de 20 horas diarias que afectan a más del 55% del territorio y una contracción económica proyectada por analistas internacionales.
El propio Trump calificó a Cuba el pasado martes de «nación fallida» y aludió a la posibilidad de que Estados Unidos «tome el control» de la isla en un futuro cercano, según reportes de medios internacionales.
Funcionarios de su administración han expresado la expectativa de que el régimen cubano podría colapsar antes de fin de 2026 sin necesidad de intervención militar directa.
Hernández ha sido una voz recurrente del oficialismo frente a estas presiones. El 25 de abril encabezó el tribunal simbólico «Yo acuso al imperialismo» en La Güinera, La Habana, y el 9 de mayo los CDR presentaron formalmente «Mi Barrio por la Patria», una estructura de movilización en tres frentes.
Su patrón de respuesta es consistente: desacreditar los análisis externos sobre Cuba como producto de ignorancia o mala asesoría, mientras reafirma la narrativa de resistencia popular frente a las presiones de Washington.
En una publicación anterior, Hernández ya había cuestionado que Trump tenga idea de lo que ocurre en Cuba, siguiendo la misma línea de sus declaraciones de este miércoles.
Mientras el régimen despliega campañas de movilización interna y sus figuras públicas desestiman los análisis externos, el pueblo cubano soporta una crisis energética y económica sin precedentes recientes, con apagones que superan las 20 horas diarias en gran parte del país.
Preguntas frecuentes sobre la situación política y social actual en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la respuesta de Gerardo Hernández a la frustración de Trump con el régimen cubano?
Gerardo Hernández afirmó que Estados Unidos subestima al pueblo cubano, y que por esta razón se sorprende ante la resistencia del régimen a pesar de las presiones políticas y económicas. Este tipo de respuestas busca desacreditar los análisis externos sobre Cuba y reafirmar la narrativa de resistencia frente a las presiones de Washington.
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¿Cómo han afectado las sanciones de Estados Unidos a la situación económica en Cuba?
Las sanciones impuestas por Estados Unidos han bloqueado el suministro de petróleo a Cuba, lo que ha resultado en una caída de entre el 80% y 90% en las importaciones energéticas, apagones prolongados y una contracción económica considerable. Esta situación ha agravado la crisis energética y económica en la isla, afectando a gran parte de la población.
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¿Qué opinan los cubanos sobre las declaraciones de Gerardo Hernández?
Las declaraciones de Gerardo Hernández han sido fuertemente criticadas en redes sociales, donde muchos cubanos lo acusan de manipular la situación y de vivir cómodamente mientras el pueblo sufre. Numerosos usuarios señalan que el verdadero bloqueo es interno y que el régimen es responsable de la miseria en la isla.
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¿Qué estrategia emplea el régimen cubano para enfrentar la presión internacional?
El régimen cubano utiliza una narrativa de resistencia y acusa a Estados Unidos de intentar rendir al pueblo por hambre y desesperación. Sin embargo, el contexto revela que la crisis alimentaria y energética es estructural y previa a las sanciones recientes. Esta estrategia busca desviar la atención de los problemas internos y fortalecer el discurso oficial.
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¿Cuál es la postura de Estados Unidos frente al régimen cubano?
La administración de Donald Trump ha adoptado una política de máxima presión hacia el régimen cubano, imponiendo más de 240 nuevas sanciones y declarando a Cuba una amenaza extraordinaria. Estados Unidos considera que el régimen está destinado a caer y espera que se produzcan cambios significativos sin necesidad de intervención militar directa.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.