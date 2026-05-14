Marco Rubio afirma que en Cuba no hay economía

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó en una entrevista con Fox News que «en Cuba no hay economía» y que la trayectoria económica de la isla no puede cambiar mientras el régimen actual siga en el poder.

En la entrevista difundida por Fox News, Rubio describió la economía cubana como «rota y no funcional» y señaló que toda la riqueza de la isla está controlada por un conglomerado empresarial propiedad de generales militares —en referencia a GAESA, el Grupo de Administración Empresarial S.A. de las Fuerzas Armadas— que acumula entre 15 y 16 mil millones de dólares.

«La riqueza está controlada por una empresa propiedad de generales militares. Se quedan con todo el dinero, están sentados sobre miles de millones de dólares. Este es un país donde la gente literalmente come basura de las calles», declaró Rubio.

El secretario de Estado subrayó que se trata de su opinión personal: «No creo que podamos cambiar la trayectoria económica de Cuba mientras las personas que están a cargo ahora sigan estándolo. Eso es lo que tendrá que cambiar, porque estas personas han demostrado ser incapaces».

Aunque dejó abierta una posibilidad, Rubio fue categórico: «Espero estar equivocado. Les daremos una oportunidad. Pero no creo que vaya a ocurrir».

Las declaraciones se enmarcan en una ofensiva de sanciones de la administración Trump. El pasado 1 de mayo, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que amplía la emergencia nacional sobre Cuba y habilita nuevas sanciones secundarias contra terceros.

Días después, el 7 de mayo Rubio anunció sanciones directas contra GAESA, su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera y la empresa Moa Nickel S.A., describiendo al conglomerado como «el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba».

Las empresas extranjeras con vínculos a GAESA recibieron un plazo hasta el 5 de junio para cortar relaciones, bajo riesgo de sanciones secundarias.

El diagnóstico de Rubio coincide con las proyecciones económicas más recientes. La CEPAL estima una contracción del PIB cubano del 6,5% para 2026, la peor de América Latina, mientras que The Economist Intelligence Unit proyecta una caída del 7,2%.

El economista Pedro Monreal advirtió el pasado sábado que la caída podría alcanzar el 15%, lo que igualaría o superaría el peor año del Período Especial, cuando el PIB cayó 14,9% en 1993.

La economía cubana acumula una caída de aproximadamente 23% desde 2019, con apagones de hasta 25 horas diarias, el turismo desplomado de 4,7 millones de visitantes en 2018 a 1,8 millones en 2025, y más de 600,000 cubanos que han abandonado la isla desde 2022.

Rubio fue contundente al resumir su posición: «No se puede arreglar su economía sin cambiar su sistema de gobierno».