Párroco de Trinidad, en Sancti Spíritus: «Estoy dispuesto a morir, pero no a matar por Cuba»

El padre José Conrado Rodríguez Alegre, párroco de la iglesia San Francisco de Paula en Trinidad, Sancti Spíritus, lanzó este jueves un mensaje de resistencia pacífica a los cubanos de la isla en el contexto de las masivas protestas que estallaron en La Habana la noche del miércoles, las mayores desde el 11 de julio de 2021.
En una entrevista con la periodista Tania Costa de CiberCuba, el sacerdote de 75 años y medio siglo de sacerdocio invocó la figura de Gandhi para trazar su posición ética ante la represión del régimen: «Estoy dispuesto a morir pero no estoy dispuesto a matar. No me van a obligar a matar porque yo no. Eso no puede ser. Pero nadie me puede impedir que yo muera por la causa en la que yo creo, por la verdad que yo sé que es la verdad».
El padre Conrado dirigió su llamado a quienes permanecen en la isla tras las protestas registradas en San Miguel del Padrón, Santos Suárez, Playa y Nuevo Vedado, desatadas por apagones de hasta 24 horas consecutivas y un déficit eléctrico récord de 2,113 MW.
«Que se pongan en las manos del Señor. Que no permitan que los sigan aplastando como ha sucedido hasta ahora. Que lo hagan pacíficamente», fue su mensaje.
El sacerdote no eludió la realidad de la amenaza física que representa el régimen: «Hay que estar claros y hay que estar dispuestos. Hay que sufrir por la verdad que uno cree. Al mismo tiempo que confiar en Dios que es más fuerte que toda la potencia que puedan tener los seres humanos». Y añadió, sin rodeos: «Pueden matar, pueden matar».
Para fundamentar su postura, el padre Conrado citó el himno nacional cubano La Bayamesa —«morir por la paz es vivir»— como recordatorio de que la disposición al sacrificio por una causa justa forma parte de la identidad cubana, aunque aclaró que nadie debe buscar el martirio.
«Nadie debe querer el martirio. Yo nunca, la verdad es que nunca lo he querido. Amo mucho la vida. Me gusta vivir. Me gusta disfrutar de la amistad y del cariño de mis amigos, de mi familia», afirmó.
El sacerdote también reconoció públicamente sentir miedo, en un gesto de honestidad poco habitual entre las voces críticas al régimen: «Yo tengo miedo. Porque si no no sería un ser humano normal. Los seres humanos tenemos miedo. Pero Dios no falla. El Señor no falla».
Explicó que su fuerza para continuar proviene del amor a la gente: «Realmente lo que a mí me hace feliz es la gente, el cariño, la fidelidad, la amistad de la gente, que es la que me da fuerza para seguir luchando. Pero porque los amo tengo que luchar».
La entrevista se produce dos días después de que el padre Conrado se reuniera en La Habana con Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, quien lo describió como «una fuerte voz que refleja su amor por la patria».
En febrero, cuando Hammer visitó al sacerdote en Trinidad, el régimen respondió organizando tres actos de repudio en menos de 24 horas contra el sacerdote y el diplomático.
El padre Conrado es una de las voces católicas más críticas del régimen desde hace décadas y ha enviado cartas abiertas a Fidel Castro, Raúl Castro, Vladimir Putin y al Papa Francisco, en la que cuestionó el silencio papal ante la represión del 11J.
Preguntas Frecuentes sobre la Resistencia Pacífica y la Situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la postura del padre José Conrado sobre la resistencia en Cuba?
El padre José Conrado promueve la resistencia pacífica frente al régimen cubano, afirmando que está dispuesto a morir por sus creencias, pero no a matar. Invoca la figura de Gandhi y destaca la importancia de sufrir por la verdad y confiar en un poder superior.
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¿Qué mensaje transmite el padre Conrado a los cubanos en medio de las protestas?
El padre Conrado anima a los cubanos a resistir pacíficamente y a no permitir que sigan siendo oprimidos, instándolos a poner su confianza en Dios. Destaca que es crucial no buscar el martirio, pero sí estar dispuesto a sufrir por una causa justa.
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¿Cómo describe el padre Conrado la situación actual en Cuba?
El padre Conrado describe la situación en Cuba como insostenible, resaltando que el pueblo está desesperado por un cambio y que no se puede seguir viviendo así. Señala que el clamor por la libertad y la mejora de las condiciones de vida es imbatible.
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¿Qué papel juega la Iglesia Católica en la situación actual de Cuba, según el contexto?
La Iglesia Católica, a través de figuras como el padre Conrado y su colaboración con diplomáticos como Mike Hammer, actúa como un canal de ayuda humanitaria y presión política contra el régimen cubano. La iglesia también es vista como un refugio y una fuente de apoyo moral para los cubanos en medio de la crisis.
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¿Qué desafíos enfrentan los cubanos al expresar su descontento con el régimen?
Los cubanos enfrentan amenazas de encarcelamiento y represión por expresar su descontento con el régimen. El riesgo de sufrir consecuencias severas, como largas penas de cárcel, ha sido un factor paralizante, aunque la desesperación actual está llevando a más personas a participar activamente en protestas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.