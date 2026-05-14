Párroco de Trinidad, en Sancti Spíritus: «Estoy dispuesto a morir, pero no a matar por Cuba»

El padre José Conrado Rodríguez Alegre, párroco de la iglesia San Francisco de Paula en Trinidad, Sancti Spíritus, lanzó este jueves un mensaje de resistencia pacífica a los cubanos de la isla en el contexto de las masivas protestas que estallaron en La Habana la noche del miércoles, las mayores desde el 11 de julio de 2021.

En una entrevista con la periodista Tania Costa de CiberCuba, el sacerdote de 75 años y medio siglo de sacerdocio invocó la figura de Gandhi para trazar su posición ética ante la represión del régimen: «Estoy dispuesto a morir pero no estoy dispuesto a matar. No me van a obligar a matar porque yo no. Eso no puede ser. Pero nadie me puede impedir que yo muera por la causa en la que yo creo, por la verdad que yo sé que es la verdad».

El padre Conrado dirigió su llamado a quienes permanecen en la isla tras las protestas registradas en San Miguel del Padrón, Santos Suárez, Playa y Nuevo Vedado, desatadas por apagones de hasta 24 horas consecutivas y un déficit eléctrico récord de 2,113 MW.

«Que se pongan en las manos del Señor. Que no permitan que los sigan aplastando como ha sucedido hasta ahora. Que lo hagan pacíficamente», fue su mensaje.

El sacerdote no eludió la realidad de la amenaza física que representa el régimen: «Hay que estar claros y hay que estar dispuestos. Hay que sufrir por la verdad que uno cree. Al mismo tiempo que confiar en Dios que es más fuerte que toda la potencia que puedan tener los seres humanos». Y añadió, sin rodeos: «Pueden matar, pueden matar».

Para fundamentar su postura, el padre Conrado citó el himno nacional cubano La Bayamesa —«morir por la paz es vivir»— como recordatorio de que la disposición al sacrificio por una causa justa forma parte de la identidad cubana, aunque aclaró que nadie debe buscar el martirio.

«Nadie debe querer el martirio. Yo nunca, la verdad es que nunca lo he querido. Amo mucho la vida. Me gusta vivir. Me gusta disfrutar de la amistad y del cariño de mis amigos, de mi familia», afirmó.

El sacerdote también reconoció públicamente sentir miedo, en un gesto de honestidad poco habitual entre las voces críticas al régimen: «Yo tengo miedo. Porque si no no sería un ser humano normal. Los seres humanos tenemos miedo. Pero Dios no falla. El Señor no falla».

Explicó que su fuerza para continuar proviene del amor a la gente: «Realmente lo que a mí me hace feliz es la gente, el cariño, la fidelidad, la amistad de la gente, que es la que me da fuerza para seguir luchando. Pero porque los amo tengo que luchar».

La entrevista se produce dos días después de que el padre Conrado se reuniera en La Habana con Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, quien lo describió como «una fuerte voz que refleja su amor por la patria».

En febrero, cuando Hammer visitó al sacerdote en Trinidad, el régimen respondió organizando tres actos de repudio en menos de 24 horas contra el sacerdote y el diplomático.

El padre Conrado es una de las voces católicas más críticas del régimen desde hace décadas y ha enviado cartas abiertas a Fidel Castro, Raúl Castro, Vladimir Putin y al Papa Francisco, en la que cuestionó el silencio papal ante la represión del 11J.