Régimen cubano se quedó sin combustible para generación eléctrica: «¿Qué pasará en los próximos días?»

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, admitió este miércoles que el país se quedó sin reservas de diésel ni fueloil para sostener el sistema eléctrico nacional. Su declaración confirma la peor crisis energética que ha vivido la isla.

«La suma de los diferentes tipos de combustible: petróleo crudo, fueloil, del cual no tenemos absolutamente nada; diésel, del cual tampoco tenemos absolutamente nada —lo repito—, lo único que tenemos es gas de nuestros pozos, cuya producción ha aumentado», declaró De la O Levy ante medios estatales, repitiendo la frase para que no quedara duda.

El funcionario calificó la situación como «extremadamente tensa» y reconoció abiertamente el malestar de la población: «Sabemos que hay malestar por los apagones».

Un petrolero ruso con 270.000 barriles de diésel permanece a la deriva en el Atlántico, a unos 1.600 km de Cuba, desde mediados de abril, sin declarar destino por temor a ser interceptado por fuerzas navales estadounidenses. De la O Levy señaló que ese buque tenía llegada estimada para este viernes, aunque sin confirmación.

¿Qué podría esperarse para los próximos días en Cuba?

Los apagones podrían superar las 20 y 22 horas diarias incluso en La Habana. La escasez de alimentos empeorará por falta de refrigeración y transporte. La crisis del agua potable aumentará por fallos en sistemas de bombeo. El transporte público podría quedar totalmente paralizado por falta de diésel. Internet y telefonía móvil podrían sufrir más caídas durante apagones prolongados. Crecen riesgos de nuevas protestas, cacerolazos y bloqueos de calles. El régimen podría aumentar presencia policial, vigilancia y represión. Los hospitales y servicios básicos enfrentarán mayores dificultades operativas. Seguirán subiendo precios de comida, carbón, velas y combustible ilegal. El gobierno ya planea imponer nuevas medidas de emergencia y racionamiento severo.

¿Cuál es la situación actual en la capital del país?

En La Habana, los cortes de electricidad alcanzan entre 20 y 22 horas diarias, dejando a los habaneros con apenas dos horas de suministro. El miércoles, el déficit de generación llegó a un récord anual de 2.113 MW, con solo 1.230 MW disponibles frente a una demanda de 3.250 MW.

La desesperación se desbordó en las calles. En la noche del miércoles se registraron protestas masivas en al menos diez municipios de La Habana, las más extensas en la capital desde el 11J de 2021, con cacerolazos, fogatas y bloqueos de calles en Santos Suárez, Marianao, Nuevo Vedado, Luyanó, Reparto Bahía y San Miguel del Padrón. En Playa, la policía reprimió a golpes a los manifestantes.

Las consignas coreadas en las calles resumieron el hartazgo: «¡Corriente y comida!» frente a la sede municipal de San Miguel del Padrón, y «¡Abajo la dictadura!» en Reparto Bahía.

¿Cuál es la posición de Estados Unidos ante la crisis en Cuba?

El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró este miércoles su oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba, condicionada a «reformas significativas» y distribuida a través de la Iglesia Católica.

El régimen rechazó la propuesta. El canciller Bruno Rodríguez la calificó de «fábula» y preguntó retóricamente: «¿No sería más fácil levantar el cerco de combustible?»

La tensión entre Estados Unidos y Cuba crece. Rubio aseguró que los problemas en La Habana son por el mal manejo de los recursos cubanos durante décadas.

Por su parte, Trump comentó que «Cuba es un Estado fallido» y aseguró que, a su regreso de China, el gobierno estadounidense podría dialogar con el régimen.