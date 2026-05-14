«Deberían sentir pena por dormir con split»: madre cubana muestra a su bebé cubierto de picadas por mosquitos

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Una madre cubana publicó en redes sociales unas imágenes en las que muestra a su bebé de siete meses cubierto de picadas de mosquitos, consecuencia directa de los apagones que impiden usar ventiladores o aires acondicionados durante las noches en Cuba.
En su denuncia, la mujer apunta sin rodeos a la cúpula del régimen: «Pena les debería dar tener a niños de 7 meses y de cualquier edad durmiendo sin corriente, con calor y con mosquitos. Luego cuando cogen dengue, zika o cualquier virus quieren poner multas, controlar las casas y empezar a fumigar».
La madre no se detiene ahí: «A todos ellos les debería dar pena dormir con split y ventiladores y tener a nuestros niños pasando tanto trabajo y tanta necesidad. SIN PALABRAS».
El mensaje condensa la rabia de millones de cubanos que ven cómo la élite gobernante disfruta de electricidad continua mientras el pueblo —y especialmente los niños más pequeños— sufre las consecuencias sanitarias de los cortes de luz.
Las imágenes circulan en el peor momento de la crisis eléctrica cubana en décadas.
Este jueves, la Unión Eléctrica proyectó que el 70% del territorio nacional estaría sin luz en horario pico, con una capacidad de generación de apenas 976 MW frente a una demanda de 3,150 MW, un déficit de 2,174 MW.
El pasado martes, Cuba registró un déficit récord histórico de 2,113 MW a las 20:40 horas, superando el máximo previo del 6 de marzo de 2026. En La Habana, los apagones alcanzan entre 20 y 22 horas diarias, con ciclos de apenas hora y media a cuatro horas de electricidad.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, calificó ayer la situación del Sistema Electroenergético Nacional como «aguda, crítica y extremadamente tensa».
La denuncia de la madre señala además la hipocresía del régimen en materia sanitaria.
Cuando los niños contraen dengue, chikungunya u otras enfermedades transmitidas por mosquitos, las autoridades responden con multas a los ciudadanos, inspecciones domiciliarias y campañas de fumigación, pero son incapaces de garantizar electricidad para que los hogares protejan a los menores.
Cuba cerró 2025 con al menos 65 muertes oficiales por dengue y chikungunya y más de 81,900 infectados. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana reportó al menos 87 fallecidos solo entre octubre y noviembre de ese año.
En noviembre, el Ministerio de Salud Pública admitió 34 menores hospitalizados en estado grave o crítico por chikungunya, y los niños concentraron el 65% de los casos graves en Santiago de Cuba.
No es la primera vez que una madre cubana denuncia esta situación. En abril de 2025, otra mujer publicó un video mostrando a su hijo con picadas masivas en el brazo durante un apagón nocturno, pese a usar mosquitero.
En septiembre de 2025, el propio Miguel Díaz-Canel admitió «desproporciones» en la distribución de los apagones, reconociendo que las cabeceras provinciales tenían ciclos «cómodos» mientras los municipios sufrían cortes de hasta 25 horas.
La respuesta de los cubanos en redes fue inmediata: «Hay desproporción en todo: ellos tienen electricidad y el pueblo no».
La imagen del bebé cubierto de ronchas resume, sin necesidad de más palabras, lo que 67 años de dictadura han dejado a las familias cubanas: un régimen que duerme con aire acondicionado mientras sus niños amanecen picados por los mosquitos.
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica y sanitaria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los apagones en Cuba son tan prolongados y frecuentes en 2026?
La crisis eléctrica en Cuba se debe a la falta de capacidad de generación y al deterioro de su infraestructura energética, como termoeléctricas obsoletas y escasez de combustible. A esto se suma la reducción de importaciones de petróleo desde Venezuela y medidas internacionales que dificultan el acceso de Cuba a recursos energéticos.
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¿Cómo afectan los apagones a la salud de los cubanos, especialmente a los niños?
Los apagones prolongados exponen a los cubanos al calor y a los mosquitos, lo que incrementa el riesgo de enfermedades como el dengue y el chikungunya. Además, la falta de electricidad impide el uso de ventiladores y aires acondicionados, afectando el sueño y el bienestar, especialmente de los niños y personas enfermas.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para resolver la crisis energética?
El gobierno cubano ha reconocido la gravedad de la situación, pero no ha logrado implementar soluciones efectivas. Aunque se han incrementado las importaciones de paneles solares, estas no son suficientes para mitigar los apagones nocturnos. La falta de combustible y mantenimiento sigue siendo un problema crítico.
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¿Qué alternativas tienen las familias cubanas para enfrentar los apagones?
Las familias cubanas suelen recurrir a soluciones improvisadas, como cocinar con carbón y reorganizar sus actividades diarias para las pocas horas con electricidad. Sin embargo, estas soluciones no son sostenibles y afectan la calidad de vida, especialmente en hogares con niños y personas enfermas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.