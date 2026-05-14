Cubana cuenta cómo le rechazaron 3 veces visa para Italia: Esto pasó

Una cubana identificada como Yisel Roblejo relató en TikTok cómo el consulado italiano le denegó la visa en tres ocasiones consecutivas antes de aprobarla en el cuarto intento, en un video que resume su experiencia migratoria publicado el pasado martes.

Roblejo explica que vivía en Cuba cuando inició el proceso y que en cada solicitud presentó una carta de invitación para Italia. Según su relato, cumplía los tres requisitos que le exigía el consulado: tener una propiedad, dinero en el banco y un trabajo.

«Fueron tres veces y las tres veces fui denegada sin decirles que yo cumplía los requisitos», afirmó en el video de 44 segundos.

A pesar de reunir la documentación exigida, el consulado rechazó su solicitud en cada uno de los tres intentos sin ofrecerle explicaciones claras, según su testimonio.

Lo que más llama la atención de su historia es la perseverancia frente a las negativas repetidas. «La gente me decía, no insistas más, pero yo no me detuve», señaló Roblejo.

En el cuarto intento, la respuesta fue diferente: «¿Fui la cuarta vez y qué pasó? Me aprobaron. En el próximo video te cuento qué cambió, qué hice diferente y qué sentí al llegar a Italia».

El caso de Roblejo no es aislado. Los cubanos figuran entre las nacionalidades con mayor tasa de rechazo de visas Schengen en Europa. Según datos de la Comisión Europea, en 2023 el 28.3% de las solicitudes cubanas fueron denegadas, más del doble del promedio general de 12.7%. En el primer semestre de 2024, esa cifra subió al 32.1%.

El principal obstáculo es la percepción consular de «riesgo migratorio»: los funcionarios evalúan si el solicitante tiene intención real de regresar a Cuba, y dado el contexto de crisis en la isla, muchas solicitudes se rechazan de forma preventiva aunque el solicitante cumpla los requisitos formales.

El caso Calabria, documentado entre 2022 y 2023, evidenció esa tendencia: jóvenes cubanos con becas completas para la Universidad de Calabria recibieron denegaciones sistemáticas, algunos hasta tres veces, con argumentos como «posible migrante» o «carencia de recursos», contradiciendo los propios requisitos oficiales del consulado.

Italia es históricamente el quinto destino de emigrantes cubanos, con aproximadamente 41,448 cubanos registrados hasta finales de 2018, de los cuales el 69.3% son mujeres. La carta de invitación, mencionada por Roblejo como parte de su expediente, es uno de los mecanismos migratorios más utilizados por cubanos hacia ese país, aunque no garantiza la aprobación.

En marzo de 2026, una tiktoker cubana residente en Italia alertó sobre las dinámicas de vulnerabilidad asociadas a las cartas de invitación y los matrimonios con ciudadanos italianos como vía migratoria.

El relato de Yisel Roblejo conecta con una narrativa muy extendida en redes sociales cubanas: la de personas que perseveran ante múltiples rechazos consulares y finalmente logran emigrar, convirtiéndose en referentes de esperanza para quienes atraviesan procesos similares. Su próximo video, en el que prometió revelar qué cambió en el cuarto intento, es ya el más esperado por quienes siguen su historia.