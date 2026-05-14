Marco Rubio: La riqueza en Cuba está controlada por una empresa propiedad de generales militares que se quedan con todo el dinero

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que toda la riqueza de Cuba está en manos de una empresa controlada por generales militares que «se quedan con todo el dinero», mientras el pueblo cubano «literalmente come basura de las calles». Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Sean Hannity de Fox News a bordo del Air Force One y difundidas por la cuenta oficial del Departamento de Estado en X.
«La riqueza en Cuba está controlada por una empresa propiedad de generales militares que se quedan con todo el dinero. Este es un país donde la gente literalmente come basura de las calles, pero esta empresa acumula 16,000 millones de dólares. Es una economía rota y no funcional», declaró Rubio.
El secretario de Estado se refería a GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el conglomerado militar que controla el corazón financiero del régimen y que, según Washington, acapara aproximadamente el 40% o más de la economía cubana.
Rubio fue aún más contundente al describir la estructura del poder económico en la isla: «No existe economía en Cuba. En la medida en que hay riqueza, no va al gobierno. La controla una empresa de generales militares. Tienen miles de millones de dólares. Es una economía rota, no funcional, e imposible de cambiar».
El Departamento de Estado ha calificado a GAESA de «núcleo del sistema comunista cleptocrático de Cuba» y acusa al conglomerado de mantener hasta 20,000 millones de dólares en activos ilícitos desviados a cuentas bancarias ocultas en el extranjero.
Las declaraciones se producen una semana después de que Rubio anunciara sanciones directas contra GAESA bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Trump el 1 de mayo.
En ese momento, Rubio fue igualmente explícito: «Ni un solo centavo beneficia al pueblo cubano. Existe el gobierno cubano, que tiene un presupuesto. Y luego está esta empresa privada que tiene más dinero que el propio gobierno».
Junto a GAESA fueron sancionadas la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva del conglomerado, y la empresa minera Moa Nickel S.A. Las empresas extranjeras con vínculos a GAESA recibieron plazo hasta el 5 de junio para cerrar operaciones, bajo amenaza de sanciones secundarias.
GAESA fue creada por Raúl Castro durante el Período Especial de los años 90 para dotar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de una base financiera autónoma, y fue fundada formalmente el 28 de febrero de 1999. Durante décadas estuvo dirigida por Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, yerno de Raúl Castro. El conglomerado opera con total opacidad: no paga impuestos sobre ganancias en dólares, no permite auditorías estatales y mantiene empresas registradas en Panamá, Chipre y Liberia.
La presión acumulada de la administración Trump ha reducido las importaciones energéticas de Cuba entre un 80% y un 90%, agravando una crisis que ya provoca apagones de hasta 25 horas en más de la mitad del territorio nacional.
Rubio ya había dejado claro que la campaña de presión no ha terminado: «Se prevén nuevas sanciones en los próximos días y semanas».
Preguntas frecuentes sobre las sanciones de EE.UU. a Cuba y el papel de GAESA
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es GAESA y por qué es relevante en la economía cubana?
GAESA es un conglomerado militar cubano que controla una parte significativa de la economía de la isla. Fundado por Raúl Castro, es considerado el núcleo del sistema económico cubano, manejando aproximadamente entre el 40% y el 70% de la economía formal de Cuba. La empresa opera con total opacidad y acumula activos ilícitos estimados en hasta 20,000 millones de dólares, lo que ha llevado a EE.UU. a sancionarla bajo la administración Trump.
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¿Cuáles son las implicaciones de las sanciones de EE.UU. a GAESA?
Las sanciones de EE.UU. bloquean los bienes de GAESA bajo jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones con entidades estadounidenses. Estas medidas también afectan a empresas extranjeras que tienen vínculos con GAESA, quienes deben cortar relaciones antes del 5 de junio para evitar sanciones secundarias. Las sanciones buscan debilitar el apoyo financiero al régimen cubano y exigen que GAESA rinda cuentas por sus activos ilícitos en el extranjero.
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¿Cómo afectan estas sanciones al pueblo cubano?
Las sanciones buscan presionar al régimen, pero el gobierno cubano sostiene que afectan negativamente al pueblo. Según las autoridades cubanas, las sanciones agravan la crisis económica y energética en la isla, empeorando condiciones de vida ya críticas debido a la reducción de importaciones y apagones frecuentes. Sin embargo, EE.UU. argumenta que estas medidas están dirigidas contra la élite del régimen y no contra la población en general.
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¿Qué papel juega la administración de Trump en la estrategia contra Cuba?
La administración Trump ha adoptado una estrategia de máxima presión contra el régimen cubano. Esto incluye más de 240 sanciones desde enero de 2026, la intercepción de tanqueros para reducir las importaciones energéticas de Cuba y sanciones directas a GAESA. La estrategia busca desmantelar el sustento financiero del régimen y promover un cambio estructural en su sistema de gobierno.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.