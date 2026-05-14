Marco Rubio: La riqueza en Cuba está controlada por una empresa propiedad de generales militares que se quedan con todo el dinero

Marco Rubio denuncia que en Cuba hay gente comiendo de la basura mientras GAESA se queda con el dinero

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que toda la riqueza de Cuba está en manos de una empresa controlada por generales militares que «se quedan con todo el dinero», mientras el pueblo cubano «literalmente come basura de las calles». Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Sean Hannity de Fox News a bordo del Air Force One y difundidas por la cuenta oficial del Departamento de Estado en X.

«La riqueza en Cuba está controlada por una empresa propiedad de generales militares que se quedan con todo el dinero. Este es un país donde la gente literalmente come basura de las calles, pero esta empresa acumula 16,000 millones de dólares. Es una economía rota y no funcional», declaró Rubio.

El secretario de Estado se refería a GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el conglomerado militar que controla el corazón financiero del régimen y que, según Washington, acapara aproximadamente el 40% o más de la economía cubana.

Rubio fue aún más contundente al describir la estructura del poder económico en la isla: «No existe economía en Cuba. En la medida en que hay riqueza, no va al gobierno. La controla una empresa de generales militares. Tienen miles de millones de dólares. Es una economía rota, no funcional, e imposible de cambiar».

El Departamento de Estado ha calificado a GAESA de «núcleo del sistema comunista cleptocrático de Cuba» y acusa al conglomerado de mantener hasta 20,000 millones de dólares en activos ilícitos desviados a cuentas bancarias ocultas en el extranjero.

Las declaraciones se producen una semana después de que Rubio anunciara sanciones directas contra GAESA bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Trump el 1 de mayo.

En ese momento, Rubio fue igualmente explícito: «Ni un solo centavo beneficia al pueblo cubano. Existe el gobierno cubano, que tiene un presupuesto. Y luego está esta empresa privada que tiene más dinero que el propio gobierno».

Junto a GAESA fueron sancionadas la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva del conglomerado, y la empresa minera Moa Nickel S.A. Las empresas extranjeras con vínculos a GAESA recibieron plazo hasta el 5 de junio para cerrar operaciones, bajo amenaza de sanciones secundarias.

GAESA fue creada por Raúl Castro durante el Período Especial de los años 90 para dotar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de una base financiera autónoma, y fue fundada formalmente el 28 de febrero de 1999. Durante décadas estuvo dirigida por Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, yerno de Raúl Castro. El conglomerado opera con total opacidad: no paga impuestos sobre ganancias en dólares, no permite auditorías estatales y mantiene empresas registradas en Panamá, Chipre y Liberia.

La presión acumulada de la administración Trump ha reducido las importaciones energéticas de Cuba entre un 80% y un 90%, agravando una crisis que ya provoca apagones de hasta 25 horas en más de la mitad del territorio nacional.

Rubio ya había dejado claro que la campaña de presión no ha terminado: «Se prevén nuevas sanciones en los próximos días y semanas».