¿Trump y Rubio le darían una última oportunidad al régimen cubano?

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó este miércoles que, en su opinión personal, es imposible cambiar el rumbo económico de Cuba mientras los actuales dirigentes sigan en el poder.

Sin embargo, añadió una frase que abre una rendija en las relaciones de La Habana con Washington: «hay que darle una oportunidad». Aclaró que no cree que el cambio en Cuba vaya a producirse espontáneamente.

Las declaraciones las hizo en una entrevista con Sean Hannity de Fox News, y fueron difundidas por la cuenta oficial del Departamento de Estado.

«No se puede cambiar el rumbo económico de Cuba mientras las personas que están al mando ahora sigan en el poder. Eso es lo que va a tener que cambiar, porque estas personas han demostrado ser incapaces», dijo Rubio.

La frase completa revela una tensión interna en el mensaje de Washington: «Espero equivocarme. Bueno, hay que darle una oportunidad, pero no creo que vaya a pasar. No creo que podamos cambiar el rumbo directo de Cuba mientras estas personas estén al mando de ese régimen».

Las palabras de Rubio llegan dos días después de que el presidente Donald Trump publicara en Truth Social que Cuba «pide ayuda» y que «vamos a hablar», justo antes de viajar a China.

Trump calificó a Cuba de «país fallido» que «solo va en una dirección: hacia abajo».

Esta secuencia —presión máxima combinada con señales de negociación condicionada— define la estrategia dual de la administración. Desde enero de 2026, Trump ha firmado dos órdenes ejecutivas y se han impuesto más de 240 sanciones contra el régimen cubano.

El 7 de mayo, Rubio anunció sanciones contra GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana, con activos ilícitos estimados en entre 18,000 y 20,000 millones de dólares en el exterior.

EE.UU. fijó el 5 de junio como plazo para que empresas extranjeras cierren operaciones con entidades cubanas sancionadas.

En paralelo, ha interceptado al menos siete tanqueros en aguas internacionales, reduciendo las importaciones de combustible de Cuba entre un 80% y un 90%. La isla sufre apagones de más de 20 horas diarias en más del 55% del territorio.

Proceso negociador entre ambos gobiernos: discreto pero real

En marzo, Díaz-Canel confirmó públicamente que Cuba negociaba con Washington sobre el bloqueo energético.

En abril, una delegación estadounidense viajó a La Habana en el primer avión oficial desde 2016, aunque las reuniones fracasaron por el rechazo cubano a las condiciones impuestas.

Rubio ha sido consistente en su postura desde el inicio: exige cambio de personas al mando, liberación verificable de presos políticos, apertura a medios independientes y fin de la persecución a disidentes.

La pregunta que deja abierta la declaración de este miércoles es si la frase «hay que darle una oportunidad» es una señal real de apertura o simplemente retórica diplomática antes de intensificar la presión.

La respuesta podría llegar antes del 5 de junio, fecha límite que Washington impuso al mundo para cortar lazos económicos con el régimen.