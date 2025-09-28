Cubana cuenta lo que había escuchado sobre España… y lo que encontró al llegar

La usuaria cubana de TikTok @wendhyta_ph compartió un video en el que desmonta varias creencias que, según cuenta, había escuchado antes de emigrar a España. Su testimonio ha generado una oleada de reacciones entre cubanos y españoles.

"Te voy a decir algunas cosas que yo como emigrante cubana había oído sobre España antes de venir, y que cuando llegué aquí no fueron así", comienza diciendo en el video publicado en su perfil.

Entre las ideas que desmiente, menciona que muchas personas creen que en España "no tienes vida social, es de tu casa para el trabajo, y del trabajo para tu casa", pero aclara que eso no es del todo cierto. "Ojo, que tú no salgas porque no quieres, porque quieres ahorrar dinero o porque no te gusta salir sencillamente no quiere decir que no tengas tiempo".

También comenta que había escuchado que "con un salario mínimo tú no vives, tienes que mantener dos o tres trabajos", y responde: "Eso depende de tus prioridades, depende de tu vida, pues mira si te va a dar por tu salario porque realmente es que sí te da... claro, si tienes hijos, si tienes familia que mantener, se te dificulta la situación, sí, pero sí se puede vivir".

Respecto al acceso a medicamentos, señala que tampoco es tan simple como algunos piensan: "Se piensan que aquí, digo porque yo también lo pensaba, que conseguir los medicamentos es más fácil, es más sencillo [...] hay medicamentos que no necesitas receta específicamente pero hay otros que sí los necesitan, y de hecho creo que la gran mayoría necesitan receta".

Una de las partes más comentadas del video fue su mención sobre los olores en el transporte público. "Yo sí había oído [...] que los españoles huelen mal [...] pero no, ahí voy a desmentir eso, no son los españoles, corazón [...] yo sí sé qué nacionalidad, eso no lo voy a decir porque eso a mí no me corresponde, ni tengo por qué meterme en eso, pero no son los españoles [...] los españoles sí se bañan, los españoles no huelen mal".

Sobre la posibilidad de conseguir empleo, explicó: "Sí consigues trabajo porque sí hay trabajo, solamente que es un poquito complicado, porque te piden mucha titulación, te piden muchos certificados y muchas cosas, que claro, si eres inmigrante pues mira, tienes que empezar a estudiar, o pasar los cursos cuando llegues o si lo tienes de tu país pues homologarlo".

Las reacciones no se hicieron esperar. En los comentarios, varios usuarios españoles respondieron con humor o agradecimiento. “Yo soy española y huelo a gloria” o “yo también y me ducho a diario”, comentaron algunos, mientras otros defendieron la vida social en España y criticaron lo que consideraron generalizaciones. La propia @wendhyta_ph intervino en varios de los comentarios para aclarar que no pretendía ofender y reafirmó su respeto hacia el país que la ha acogido.

Este testimonio se suma a una tendencia creciente en redes sociales, donde migrantes cubanos en España comparten sus experiencias personales, contrastes culturales y primeros aprendizajes. Recientemente, otra usuaria mostró su asombro ante la cantidad de días festivos y celebraciones regionales, lo que provocó una intensa discusión sobre costumbres y diferencias culturales.

En un caso similar, una cubana radicada en Palencia lanzó un mensaje directo a quienes critican la vida en España: "El problema no es España, eres tú, que no te adaptas, que sigues atado a la vida que dejaste atrás".

Otros testimonios recientes han abordado desde el impacto de tener agua potable del grifo hasta la dificultad para alquilar vivienda por los requisitos y el temor a los okupas. También hay quienes celebran con emoción poder comer por primera vez en una cadena de comida rápida o probar frutas que nunca habían estado al alcance en Cuba.

En conjunto, estos relatos muestran la diversidad de vivencias que enfrentan los cubanos al llegar a España, y cómo las redes sociales se han convertido en el canal preferido para documentar tanto los desafíos como los descubrimientos de la emigración.

