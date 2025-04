La Diosa se despelota en redes bailando "La Conchinchina", otro tema atrevido y picante para su colección

La cantante cubana La Diosa volvió a encender las redes sociales con su peculiar estilo al compartir un explosivo video bailando su nuevo tema "La Conchinchina", una canción que no se anda con rodeos y que promete ser otro éxito picante en su repertorio musical.

Con un short lleno de ilustraciones sugerentes y una camiseta ajustada color mostaza, La Diosa se dejó llevar por el ritmo de su propio tema al borde de una piscina, marcándose unos pasos atrevidos y sensuales que provocaron una ola de reacciones entre sus seguidores. Su actitud desinhibida y su sonrisa contagiosa se robaron el show.

Pero la cosa no quedó ahí. La Diosa lanzó un challenge con el pegajoso estribillo de la canción, invitando a sus fans a replicar la coreografía.

Como es habitual en ella, el video bailando vino acompañado de un mensaje directo y sin filtros: “La música es para disfrutarla, divertirse, amar, dedicarla, sentir, bailarla, ser feliz”; y es que nuevamente una canción de La Diosa se vuelve tema de crítica en redes sociales por su letra llena de insinuaciones picantes.

“Que veneno tiene la lengua de la gente que se la pasan hablando siempre mal de los demás / Y no es que yo sea chismosa pero dice una amiga mía, sentada en la peluquería, me echó una pilita que yo no sabía / Que mi vecina tiene olor en la conchinchina, cuando ella sale del baño no se seca cuando orina / Que mi vecina tiene olor en la conchinchina”, dice una parte de la canción.

La Diosa estrenó "La Conchinchina" el pasado jueves junto a un divertido videoclip que transcurre justamente en una peluquería.

"La Conchinchina" se suma a una serie de lanzamientos atrevidos de la artista que no le teme a lo controversial y se mantiene fiel a su estilo irreverente, directo y callejero, con letras que apelan al disfrute sin complejos, aunque para muchos entren en el terreno de lo vulgar.

Preguntas frecuentes sobre el nuevo lanzamiento de La Diosa: "La Conchinchina"