Díaz-Canel visita fábrica de vehículos eléctricos: «Pensando en grande», dicen, y Cuba apagada

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Miguel Díaz-Canel visitó este viernes la planta de VEDCA (Vehículos Eléctricos del Caribe), una empresa mixta chino-cubana ubicada a unos 15 kilómetros al oeste de La Habana, y la calificó de «joyita» ante sus directivos, mientras el país acumula días consecutivos con más del 70% de su territorio sin electricidad.

La cuenta oficial de la Presidencia de Cuba en Facebook difundió la visita bajo el lema «Pensando en grande», con fotos del mandatario recorriendo la nave de ensamblaje y conversando con trabajadores y técnicos chinos.

«Tienes en tus manos una joyita y hay que defenderla», le dijo Díaz-Canel al director de VEDCA, empresa que ya ensambla bicicletas, motos y triciclos eléctricos y que planea comenzar a ensamblar autos eléctricos en agosto.

El mandatario también calificó a VEDCA de «un baluarte de la cooperación con China» y ejemplo de «transición energética, innovación y eficiencia socialista», antes de concluir su recorrido con una frase que merece enmarcarse: «En tiempos tan difíciles, aquí se respira desarrollo y combate».

Lo que no dijo es que esos «tiempos tan difíciles» incluyen apagones de hasta 22 horas diarias en algunos circuitos de La Habana, y que apenas dos días antes de su visita, el 14 de mayo, Cuba batió su propio récord histórico de déficit eléctrico con 2.153 MW sin generación a las 21:30, dejando a más del 70% del país sin luz simultáneamente.

El día anterior, el 13 de mayo, el déficit había alcanzado 2.113 MW, superando el récord previo de 2.075 MW registrado en marzo.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió públicamente que Cuba estaba «sin combustible», sin fuel ni diésel, dependiendo únicamente del gas acompañante para generar electricidad, después de que el país no recibiera barcos de combustible entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

En ese escenario, la propuesta estrella de VEDCA —que la fábrica alcance «independencia total del sistema eléctrico nacional» mediante paneles fotovoltaicos— suena más a chiste que a plan industrial.

Los números de VEDCA que el régimen celebra tampoco resisten demasiado escrutinio en su contexto real: la empresa facturó más de 12 millones de dólares en 2024 y creció de 1,000 a 10,000 unidades anuales, según la Presidencia. Para 2026, aspira a producir más de 20,000 unidades y facturar unos 40 millones de dólares, según el periódico oficial Trabajadores. En 2024 la planta operaba muy por debajo de su capacidad por problemas financieros, logísticos y de mercado.

Los triciclos eléctricos de VEDCA se venden en el mercado informal a hasta más de 3,000 dólares, y en tiendas oficiales entre 1.300 y 2.550 dólares, en un país donde el salario estatal promedio no supera los 50 dólares mensuales.

Para quienes sí puedan permitirse un triciclo eléctrico, queda el detalle de que cargarlo requiere electricidad —ese bien escasísimo que el régimen lleva años sin poder garantizar— y que instalar un panel solar en el vehículo cuesta 800 dólares adicionales.

VEDCA fue constituida en 2019 como asociación entre la empresa china Tianjin Dongxing Industrial Group Co. Ltd., con el 58% de la inversión, y la cubana Minerva. Desde sus inicios hasta enero de 2023 había producido 2,500 motos eléctricas, 1,500 triciclos y 1,000 autos infantiles eléctricos, generando seis millones de dólares acumulados en ganancias.

Mientras Díaz-Canel «piensa en grande» entre bicimotos y paneles solares, el Sistema Electroenergético Nacional sigue sin recuperarse del todo: el 15 de mayo, la Unión Eléctrica anunció el restablecimiento total del servicio tras los récords de apagón, aunque los cubanos saben bien que ese «restablecimiento» suele durar lo que tarda en fallar la próxima termoeléctrica.