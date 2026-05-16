Postergan la conga de Mariela Castro en La Habana por la crisis eléctrica

Vídeos relacionados:

La Conga Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, prevista para este domingo 17 de mayo en La Habana, fue postergada para julio por decisión del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), según anunció su directora Mariela Castro Espín durante la 19ª Gala Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, celebrada el jueves en el Teatro de Variedades América, en Centro Habana.

Castro Espín justificó la decisión por «la incertidumbre de estos días», en referencia directa a la grave crisis electroenergética que atraviesa Cuba, y señaló que la conga se incorporará a las actividades de inicio del verano en julio.

Según la directora del Cenesex, la postergación «permitirá contar con mejores condiciones para poder realizarla y con la amplia participación que siempre la ha caracterizado».

Publicación en Facebook

El anuncio se produce en el contexto de una de las peores semanas de apagones en la historia reciente de Cuba, con un déficit eléctrico proyectado para el horario pico nocturno del pasado jueves de 2,204 MW, un nuevo récord histórico, y apagones de entre 20 y 22 horas diarias en varias zonas del país.

El miércoles 13 de mayo, La Habana estuvo sin servicio eléctrico durante las 24 horas completas.

Ese mismo jueves, el Sistema Eléctrico Nacional registró una caída parcial desde las 6:09 de la mañana, con solo 636 MW disponibles frente a una demanda de 2,420 MW, dejando el 74% de la demanda sin cubrir.

A pesar de la postergación de la conga, Castro Espín destacó que la Jornada Nacional contra la Homofobia y la Transfobia se extenderá más allá de mayo con talleres, capacitaciones, cursos y espacios de diálogo. «Aun así —dijo— tenemos deseos de seguir celebrando las conquistas que hemos logrado en el campo de los derechos humanos, de los derechos de las personas y de la diversidad sexual y de género».

La próxima semana se realizarán actividades en la provincia de Artemisa, segunda sede de la iniciativa este año.

En la gala del Teatro América, el Cenesex entregó reconocimientos a instituciones y personas destacadas en la defensa de los derechos LGBTIQ+, entre ellas Prosalud, la psicóloga Norma Guillard Limonta, la Red TransCuba, la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales, y la activista Teresa de Jesús Fernández González.

Actuaron artistas como la tresera Yarima Blanco, el trovador Adrián Berazaín, las compañías Euphoria Glam y del Cabaret Parisien, y artistas del transformismo.

La conga tiene una historia accidentada: en 2019 fue cancelada por el gobierno y activistas independientes organizaron una marcha alternativa por el Paseo del Prado que terminó con represión y detenciones. En 2022, Castro la suspendió por respeto a las víctimas de la explosión del hotel Saratoga.

El pasado jueves, Mariela Castro vinculó el activismo LGBTIQ+ con la defensa de la soberanía cubana frente a lo que calificó como una «guerra híbrida» de Estados Unidos, y describió a la oposición LGBTIQ+ independiente como «ficticia» y «mercenaria».

La jornada 2026 se desarrolla bajo el lema «El amor es Ley», aunque la actividad más visible del calendario quedará aplazada hasta que la crisis eléctrica que paraliza al país permita, según el Cenesex, celebrarla con garantías.