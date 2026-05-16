Influencer cubana arremete contra la dictadura: «Demasiado dolor acumulado en un solo país»

Influencer cubana Nathalee Ramos Foto © Instagram/Captura de video

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La influencer cubana Nathalee Ramos, conocida en redes como «La Nathy», publicó este sábado un reel en Instagram contra la dictadura cubana en el que denuncia con dureza la miseria, los apagones, las familias separadas y las muertes en hospitales por falta de insumos.

«Abajo la dictadura Castro-Canel. Demasiado dolor acumulado en un solo país. Miseria, apagones, familias separadas, personas de todas las edades muriendo en los hospitales por falta de insumos y todo por culpa de un sistema fallido», escribió Ramos en la descripción de la publicación.

En el video de 58 segundos, la odontóloga cubana radicada en Miami va más allá y sentencia: «Definitivamente la dignidad es algo que la dictadura cubana no conoce, porque para tú tener dignidad hay que tener alma, principios y un mínimo de humanidad».

Ramos también apunta directamente contra quienes sostienen al régimen: «No se le puede pedir empatía a quienes han convertido el sufrimiento en costumbre y el abuso en sistema».

La publicación se enmarca en una ola de protestas que sacude Cuba desde mediados de mayo. Entre el 12 y el 15 de mayo se registraron cacerolazos en múltiples barrios de La Habana —Luyanó, Marianao, Nuevo Vedado, Santos Suárez, Lawton, Guanabacoa y San Miguel del Padrón— y en Santiago de Cuba.

En Marianao, vecinos cerraron la calle 100 y 51 en protesta por más de 20 horas sin electricidad, mientras que en San Miguel del Padrón la gente se concentró frente a la sede del gobierno municipal con la consigna «¡Corriente y comida!».

En Reparto Bahía también estalló un cacerolazo con la consigna «¡Abajo la dictadura!», y en Santiago de Cuba se reportaron protestas similares en el Reparto Portuondo tras más de 12 horas sin electricidad.

Ramos reconoce en el video que lleva «varios días viendo el pueblo entero tirado en las calles con cacerolazos» y lanza un mensaje directo: «El ansia de libertad es tan grande que ya lo que usted le deja al pueblo cubano le queda chiquito».

El video coincide con una advertencia de la ONU sobre la crisis humanitaria en Cuba publicada este mismo sábado: más de 100,000 pacientes esperan cirugías retrasadas por los cortes eléctricos —entre ellos más de 11,000 niños— y unos cinco millones de personas con enfermedades crónicas enfrentan interrupciones en sus tratamientos.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,133 protestas solo en abril de 2026, un 29.5% más que en el mismo mes del año anterior, y 1,245 en marzo, la cifra mensual más alta desde el 11J de julio de 2021.

Al menos 14 personas fueron arrestadas en La Habana desde el 6 de marzo en relación con los cacerolazos, según reportes de organizaciones de derechos humanos.

Ramos cerró su publicación con un llamado que resume el sentir de miles en la diáspora: «No nos van a callar. Libertad para los presos políticos y para el pueblo cubano. VIVA CUBA LIBRE».