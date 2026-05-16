Rescate en Imías: Cruzaron un río con una madre y su hija de tres años en camilla

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Una madre en etapa de puerperio y su hija de apenas tres años fueron rescatadas el pasado miércoles en la comunidad de La Cueva, zona de Jobo Arriba, municipio de Imías, Guantánamo, en un operativo coordinado entre la Cruz Roja, el Grupo Municipal de Socorro y autoridades de Salud que obligó a cruzar un río rocoso cargando a las pacientes sin posibilidad alguna de transporte vehicular.

Las imágenes del operativo, fechadas el 13 de mayo entre las 17:30 y las 17:47, muestran a tres hombres transportando a la madre en una camilla improvisada cubierta con tela colorida mientras vadean el cauce pedregoso rodeado de vegetación tropical densa.

La niña de tres años cruzó el mismo río a lomo de mula, acompañada por personal de salud y vecinos de la comunidad que se sumaron espontáneamente al traslado.

Un integrante de la Cruz Roja de Imías, identificado por su chaleco blanco con la cruz roja característica, encabezó parte del cruce fluvial junto a personal médico con bata blanca y mochila de emergencias.

La Cruz Roja de Imías describió el rescate como un logro colectivo: «Manos solidarias, voluntades unidas y un esfuerzo coordinado entre el Grupo Municipal de Socorro, autoridades de Salud y la Cruz Roja Provincial hicieron posible lo esencial… llegar a tiempo».

El operativo involucró a unas 10-15 personas que cruzaron el río en distintos momentos durante los 17 minutos que registran las fotografías.

Jobo Arriba se encuentra enclavado en la Sierra del Purial, una de las zonas de más difícil acceso de la provincia de Guantánamo, donde cualquier emergencia médica exige coordinación entre instituciones y comunidad ante la ausencia total de vías para vehículos.

El puerperio es una etapa de alta vulnerabilidad para la madre, lo que convierte cada hora de demora en un riesgo crítico para su vida.

Captura de Facebook

Este rescate no es un hecho aislado. Apenas dos semanas antes, la Cruz Roja en Yateras evacuó a un anciano con fractura de cadera desde Palenque Arriba en condiciones similares: traslado en camilla a pie por terreno hostil.

En abril, el niño Gael de Jesús Leyva, de dos años, fue hallado con vida en la comunidad Los Cerezo del mismo municipio de Imías tras una movilización del Grupo Municipal de Operaciones y Socorro, la Cruz Roja y vecinos voluntarios, caso que la propia Cruz Roja de Imías citó como antecedente de su labor.

El municipio de Imías arrastra una vulnerabilidad estructural agravada por el huracán Oscar en octubre de 2024, cuando severas inundaciones incomunicaron Imías y San Antonio del Sur y obligaron a evacuar a unas 9,000 personas, mientras la ruta alternativa por Moa-Baracoa tomaba más de siete horas.

La Cruz Roja de Imías resumió el espíritu del operativo con una frase que define la realidad de estas comunidades: «Este logro no tiene un solo nombre. Pertenece también a cada vecino que cargó, acompañó y no dudó en ayudar. Porque cuando una comunidad se une, no hay obstáculo imposible».