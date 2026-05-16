Médico denuncia en hospital de Cárdenas: «Quieren llevarse la única máquina de anestesia»

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Un cirujano del Hospital Docente Dr. Luis Felipe Graham Cañas de Cárdenas denunció en Facebook la intención de las autoridades de trasladar la única máquina de anestesia funcional del hospital al pediátrico de la ciudad, lo que dejaría sin capacidad quirúrgica a la principal institución de salud del municipio.

El médico, identificado como Koyen Sánchez, advirtió que la decisión fue tomada sin consultar a los especialistas que mejor conocen sus consecuencias: «Los que deciden no están tomando en cuenta la opinión del servicio de anestesia, ni del servicio de electromedicina del Hospital, que son, en resumen, los que MAS CONOCEN de las consecuencias de esta decisión».

El doctor Sánchez señaló que el traslado agravaría una situación ya crítica, dado que los pacientes que requieran cirugía de urgencia deberían ser remitidos al Hospital Clínico Quirúrgico Docente «Faustino Pérez» de Matanzas, ubicado a unos 45 kilómetros de Cárdenas.

«Tampoco se está tomando en cuenta la cantidad de remisiones que se haría para el Faustino en una situación de 'cero combustible y escasas ambulancias'. Consecuencias: complicaciones para el paciente por demora en su atención», subrayó.

El cirujano también refutó el argumento de que la máquina es necesaria exclusivamente para los niños del pediátrico: «En Cárdenas, también se han operado niños por el aumento de la violencia en las escuelas. Y los he operado yo».

Sánchez criticó además el uso de las donaciones internacionales como justificación para la medida: «Dejen de aprovecharse del 'camuflaje' de las donaciones, que si bien es verdad que ha resuelto 'algo', no es suficiente. Y muchas de las cosas, tampoco sirven o son incompatibles con las que tenemos y por lo tanto, seguimos sin tener».

La denuncia fue amplificada por el periodista Christian Arbolaez, quien la publicó íntegramente bajo el titular «Indignación en Cárdenas por posible retirada de la única máquina de anestesia del hospital», señalando que cuando un médico decide hablar públicamente «lo hace porque conoce de cerca la realidad que viven pacientes, enfermeros, anestesistas, cirujanos y familias enteras que dependen de ese hospital».

Esta no es la primera denuncia reciente sobre el deterioro del Hospital de Cárdenas. El pasado 9 de mayo, otro médico del mismo centro alertó de forma anónima que los pacientes deben llevar sus propios insumos: jeringuillas, sondas, equipos de venoclisis e incluso sangre para transfusiones, porque el hospital carece de ellos.

El contexto sanitario en Matanzas es de colapso progresivo. Aunque en enero de 2026 se asignó una ambulancia china marca Fotón a la base territorial de Cárdenas, la escasez de combustible limita severamente su operatividad.

El Ministerio de Salud Pública cubría apenas el 30% del cuadro básico de medicamentos en julio de 2025, y en abril de 2026 la ONU declaró emergencia humanitaria en Cuba, documentando más de 96,000 cirugías aplazadas, incluidas 11,000 pediátricas.

El doctor Sánchez cerró su denuncia con una pregunta que resume la indignación del personal sanitario: «Yo no sé en dónde está el 'sentido de pertenencia' que dicen tener nuestros jefes».