El dólar no detiene su ascenso y marca un nuevo récord histórico en Cuba

El dólar alcanza 546 CUP este sábado en el mercado informal cubano, nuevo récord histórico, con una subida de 11 CUP acumulada en mayo de 2026.

Sábado, 16 Mayo, 2026 - 07:00

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Billetera con un dólar (Imagen de referencia) Foto © CiberCuba

El dólar estadounidense alcanzó este sábado un nuevo máximo histórico en el mercado informal cubano, cotizando a 546 pesos cubanos (CUP), un peso más que el día anterior, según los datos registrados por elTOQUE.

El análisis diario del medio independiente detecta una caída brusca en la cotización de la Moneda Libremente Convertible (MLC) que retrocede a 400 CUP, 30 pesos menos que la víspera. Por su parte, el euro se mantiene en 625 CUP.

Tasa de cambio informal en Cuba Sábado, 16 Mayo, 2026 - 06:00

  • Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 546 CUP

  • Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 625 CUP

  • Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 400 CUP

La subida del dólar confirma una tendencia alcista que se ha sostenido a lo largo de toda la semana y del mes de mayo. El billete verde arrancó el mes en 535 CUP y acumula ya 11 CUP de alza en lo que va de mayo, mientras el euro suma 20 CUP desde los 605 CUP con que inició el mes.

Durante la semana, el dólar pasó de 542 CUP el lunes 11 a 545 CUP el martes 12, nivel en que se mantuvo estable los días 13, 14 y 15, para dar el salto definitivo a 546 CUP en la madrugada de este sábado.

Evolución de la tasa de cambio

El euro, por su parte, lleva varios días consolidado en 625 CUP, nivel que ya constituye un récord histórico. La MLC mostró mayor volatilidad durante la semana: llegó a 440 CUP el martes 12, luego retrocedió escalonadamente hasta los 400 CUP de hoy.

La jornada récord del dólar en Cuba de este sábado se enmarca en una espiral alcista sin precedentes que comenzó a acelerarse en febrero, cuando el billete verde superó por primera vez los 500 CUP el 10 de ese mes.

Desde entonces, el dólar no ha dejado de marcar nuevos máximos: 530 CUP el 22 de abril, 536 CUP el 4 de mayo, 543 CUP el 10 de mayo, 545 CUP el 12 de mayo, y ahora 546 CUP.

La brecha entre la tasa informal y la tasa oficial del Banco Central de Cuba (BCC), fijada en 502 CUP por dólar, es ya de 44 CUP, lo que refleja la profunda desconfianza en el sistema cambiario oficial.

Según el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), «la depreciación interanual promedio del peso cubano entre enero y abril de 2026 fue del 45%, más del doble que en todo 2025», cuando fue del 22%.

Desde 2020, el peso ha perdido aproximadamente el 95% de su valor frente al dólar en el mercado informal, pasando de 42 CUP por dólar a los 546 CUP actuales, una caída que refleja el colapso estructural de una economía golpeada por 67 años de dictadura comunista, la escasez crónica de divisas, la crisis energética y la caída sostenida de la producción nacional.

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