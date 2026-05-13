Dólar y euro encadenan una semana histórica en el mercado informal cubano

El mercado informal de divisas en Cuba acumula una reciente racha de récords consecutivos para el dólar y el euro frente al peso cubano, consolidando lo que analistas y plataformas de monitoreo describen como una semana de depreciación histórica del CUP.

Según datos de elTOQUE, publicados este miércoles a las 06:49 horas, el dólar se cotiza a 545 pesos cubanos (CUP), el euro a 625 CUP y el MLC a 432.5 CUP.

Tasa de cambio informal en Cuba Miércoles, 13 Mayo, 2026 - 06:00

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 545 CUP

Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 625 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 432.5 CUP

El dólar abrió mayo en 535 CUP y ha acumulado una subida de 10 CUP en apenas dos semanas, mientras que el euro ha tenido un comportamiento aún más pronunciado: de 605 CUP el primero de mayo a los 625 CUP actuales, sumando 20 CUP en el mismo período.

El euro rompió por primera vez la barrera psicológica de los 600 CUP el 19 de abril, y desde entonces no ha dejado de marcar máximos históricos.

Evolución de la tasa de cambio

En términos anuales, el euro pasó de aproximadamente 350 CUP hace 12 meses a los 625 CUP actuales, lo que representa una depreciación del peso cubano de cerca del 78% frente a esa divisa.

El MLC mostró mayor volatilidad durante la semana: sufrió un bajón de 20 CUP el pasado miércoles, cayendo hasta los 400 CUP, antes de recuperarse y cerrar en torno a los 432.5 CUP actuales.

La escalada sostenida de las divisas refleja una crisis económica estructural que se ha agudizado en lo que va de 2026.

Cuba enfrenta apagones que superan las 24-25 horas diarias en más del 55% del territorio, un déficit fiscal de 74,500 millones de pesos cubanos y una inflación acumulada del 7,18% en lo que va del año, superior al 6,56% registrado en el mismo período de 2025.

El suministro de petróleo venezolano se interrumpió en enero, y un cargamento ruso de 730,000 barriles llegado en marzo se agotó para este mes, profundizando la crisis energética.

El economista Pedro Monreal ha advertido sobre una posible caída del PIB cubano de entre 7,2% y 15%, calificando el programa económico oficial del régimen de «irrelevancia absoluta».

El propio gobierno ha reconocido la insostenibilidad del modelo: el Ministerio de Finanzas y Precios anunció precios flotantes para el combustible en divisas a partir del 15 de mayo, abandonando el esquema de precios fijos que había mantenido hasta ahora.

elTOQUE calcula las tasas en tiempo real a partir de aproximadamente 100 ofertas diarias en grupos de Telegram y Facebook, y sus datos son el referente más utilizado por los cubanos para las transacciones cotidianas, lejos del tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (BCC), fijado por su "tasa flotante" en 498 CUP por dólar y 584.20 CUP x euro.