Madre cubana y su hija arrestadas en Doral acusadas de defraudar clínica dental donde trabajaban

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Una madre cubana y su hija fueron arrestadas este miércoles en Doral, Florida, acusadas de defraudar la clínica dental donde ambas trabajaban, durante aproximadamente un año, según los informes policiales.

Cynthia Joya, de 53 años y nacionalidad cubana, y su hija Kaylyn López, de 24 años y nacida en Puerto Rico, enfrentan cada una cargos por hurto mayor en tercer grado y esquema organizado para defraudar, ambos considerados delitos graves bajo la ley de Florida.

El propietario del Doral Dentistry Specialty Center, ubicado en 7902 NW 36th St., denunció que las dos empleadas sustrajeron fondos del negocio desde marzo de 2025 hasta el 16 de marzo de 2026.

En esa última fecha, ambas mujeres renunciaron de manera abrupta a sus puestos, sin previo aviso, y dejaron de ser contactables, lo que motivó al dueño a iniciar una revisión interna de los registros empresariales y transacciones financieras de la clínica.

Durante la verificación, la víctima encontró pruebas que indicaban que Joya y López habían estado malversando fondos de la empresa durante ese lapso.

Según la policía, el esquema consistía en que las dos empleadas aceptaban pagos en efectivo y por Zelle de clientes de la clínica y retenían esos fondos para uso personal, en lugar de contabilizarlos para la empresa.

Además, no programaban adecuadamente las citas de los clientes y no presentaron la documentación y los informes requeridos a las compañías de seguros, lo que contribuyó a provocar discrepancias financieras y problemas operativos a la empresa, según consta en los registros policiales.

El caso fue asignado a la Unidad de Delitos Económicos del Departamento de Policía de la ciudad de Doral. Los investigadores descubrieron la existencia de una cuenta de Bank of America que «ambas acusadas mantenían y controlaban». Posteriormente, el banco les proporcionó documentación y correspondencia en las que se detallaban «múltiples transacciones de Zelle realizadas entre las acusadas y clientes de la clínica» que no habían sido autorizadas por ninguno de los propietarios del negocio.

Tras su arresto, Joya y López fueron recluidas en el Turner Guilford Knight Correctional Center (TGK), donde permanecían detenidas hasta la tarde de este jueves con fianzas individuales de 5,000 dólares cada una.

Ambas están acusadas individualmente de hurto mayor en tercer grado y esquema organizado para defraudar. Este último cargo implica un patrón sistemático de conducta fraudulenta y, combinado con el hurto mayor, podría acarrear penas de prisión significativas si las acusadas son declaradas culpables.

El caso se suma a una serie de arrestos de cubanos por fraude en el sur de Florida registrados en los últimos meses, en algunos de los cuales han estado involucrados empleados con acceso a sistemas de pago, que han desviado fondos hacia cuentas personales.

Doral, municipio de Miami-Dade County con alta concentración de población cubana y latinoamericana, es una zona comercialmente activa con numerosas clínicas y negocios de salud donde este tipo de fraude interno resulta difícil de detectar de forma inmediata por los propietarios.