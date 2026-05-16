Freedom House exige la liberación de Jonathan Muir, el adolescente cubano preso por protestar en Morón

Vídeos relacionados:

Freedom House exigió la liberación inmediata de Jonathan Muir Burgos, adolescente cubano de 16 años encarcelado desde el 16 de marzo en la prisión de máxima seguridad de Canaleta, Ciego de Ávila, tras participar en protestas contra los apagones y la escasez en Morón.

La organización prodemocracia con sede en Washington D.C. publicó en X un mensaje en el que calificó el encarcelamiento del menor como "un escalofriante recordatorio de que el régimen cubano está dispuesto a encarcelar incluso a menores por ejercer sus derechos fundamentales a la expresión y la asamblea pacífica".

"Ningún niño debería enfrentar prisión por alzar su voz. Cuba debe liberar de inmediato a Jonathan Muir y a todos los presos políticos", sentenció Freedom House.

El pronunciamiento llegó el mismo día en que el padre de Jonathan, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, denunció que su hijo está siendo agredido físicamente por presos comunes a instigación de la Seguridad del Estado.

"Papá, ya me están tirando a los presos para arriba, para que me golpeen, para que me hagan daño", le confesó el adolescente a su padre, según el testimonio de Elier.

"Su vida corre peligro. Le quieren adjudicar que él es uno de los cabecillas principales de la manifestación y que fue quien le pegó candela al Partido", advirtió el padre, quien responsabilizó directamente al gobierno cubano, a la Seguridad del Estado y a la dirección del penal.

Jonathan fue arrestado junto a su padre el 16 de marzo al acudir a una citación policial en Morón, días después de participar en las protestas del 13 de marzo, desencadenadas por apagones de más de 26 horas diarias y escasez extrema de alimentos.

El padre fue liberado horas después; el menor, en cambio, fue trasladado primero al DTI de Ciego de Ávila y luego a Canaleta, un centro penitenciario para adultos, pese a tener 16 años.

La Fiscalía Municipal de Morón lo acusa del delito de sabotaje, cargo que puede acarrear entre 7 y 15 años de prisión.

El Tribunal Provincial Popular rechazó un habeas corpus presentado a su favor el 26 de marzo.

El régimen ignoró tanto un requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enviado al canciller Bruno Rodríguez, como la Resolución 30/2026, mediante la cual la CIDH otorgó medidas cautelares al menor al considerar en riesgo irreparable sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.

La situación sanitaria de Jonathan es crítica: padece deshidrosis severa, infecciones por estreptococo y estafilococo, dos parásitos intestinales sin tratamiento y crisis vasovagales con episodios de desorientación y desnutrición.

Recibe una sola ración de comida al día en un vasito desechable y ninguno de los cuatro especialistas médicos que necesita le ha sido proporcionado, según denunció su padre tras la visita del pasado martes, en la que lo vio llorando detrás de unas rejas.

José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU, compartió el testimonio del padre y denunció: "Solo una criminal tiranía ordena hacer lo que le están haciendo a Jonathan Muir Burgos, adolescente de 16 años de edad, enfermo, con serios problemas de salud en la prisión de Canaleta".

El pronunciamiento de Freedom House coincidió con la publicación del informe mensual de Prisoners Defenders, que documentó un nuevo récord de 1,260 presos políticos en Cuba al cierre de abril de 2026, incluyendo 35 menores de edad, 142 mujeres y 449 personas con enfermedades graves.

Jonathan tiene programada una cita médica en un hospital de Washington D.C. para el próximo miércoles 20 de mayo, reprogramada por octava vez desde 2023 por demoras en la visa humanitaria.