"Los cubanos protestan por los apagones, pero defenderán la patria", dice embajadora del régimen en EE.UU.

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La principal diplomática del régimen cubano en Estados Unidos, Lianys Torres Rivera, admitió que los cubanos tienen razones para protestar por los apagones, pero advirtió que eso no debe interpretarse como una señal de debilidad ante una posible invasión estadounidense.

"Cuando soportan 20 horas de apagones, tienen quejas y las expresan", dijo Torres Rivera a The Hill desde la sede de la embajada cubana en Washington, pero añadió de inmediato que Washington no debe confundir eso con una señal de que "el pueblo cubano no defenderá su patria de una invasión".

La entrevista se produjo en medio de la peor crisis económica en la Isla, luego de que el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, reconociera públicamente que el país "no tiene absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante", lo que desató protestas masivas con cacerolazos en al menos 10 municipios de La Habana, con fogatas y bloqueos de calles.

Los manifestantes corearon consignas como "¡Abajo la dictadura!" y "¡Corriente y comida!", mientras el régimen respondía con restricciones de Internet en las zonas más conflictivas.

Lejos de reconocer la responsabilidad del gobierno en el colapso energético, Torres Rivera se limitó a advertir contra una "lectura equivocada" de las protestas y pasó a defender los preparativos militares.

"Nos estamos preparando para esto. Ahora lo hacemos más que nunca. No podemos ser ingenuos", declaró la diplomática, quien añadió que la preparación "no es ofensiva", pero que una invasión "podría ser un gran error, podría ser un baño de sangre".

La embajadora describió el momento actual como "uno de los más difíciles, si no el más difícil, en la relación bilateral" y afirmó que las negociaciones no han registrado "ningún progreso".

Sus declaraciones se alinean con la retórica belicista que el régimen ha mantenido durante semanas. Miguel Díaz-Canel declaró en abril ante NBC News: "Si llega el momento, habrá lucha, nos defenderemos y si es necesario morir, moriremos", y ordenó intensificar ejercicios militares civiles con fusiles, drones y minas antitanques.

"No vemos la necesidad de una guerra ni de ninguna acción militar por parte de Estados Unidos contra Cuba, simplemente porque no representamos ninguna amenaza para Estados Unidos", afirmó.

"No representamos una amenaza para Estados Unidos, por lo que no hay razón para que Estados Unidos invada Cuba ni emprenda ninguna acción militar contra ella", recalcó.

El contexto en que se produjo la entrevista no pudo ser más tenso.

El director de la CIA, John Ratcliffe, visitó Cuba el jueves y se reunió con funcionarios del Ministerio del Interior, entre ellos Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

La agencia advirtió que la ventana para las negociaciones "no permanecerá abierta indefinidamente" y que "los cubanos no deben hacerse ilusiones de que el presidente no hará cumplir las líneas rojas".

Esa misma noche, trascendió que el Departamento de Justicia prepara una acusación penal contra el expresidente Raúl Castro, de 94 años, por su responsabilidad en el derribo de dos avionetas de Hermanos al rescate en 1996.

El secretario de Estado Marco Rubio fue directo sobre las exigencias de Washington: "El modelo actual que tienen está roto. No funciona, y nunca cambiará mientras las personas que están ahí ahora lo estén dirigiendo".

La crisis energética que Torres Rivera minimizó ante The Hill tiene cifras demoledoras: la Unión Eléctrica registró el pasado jueves un déficit récord de 2,153 MW, con apenas 1,230 MW disponibles frente a una demanda de 3,250 MW.

El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,133 protestas solo en abril de 2026, un 29.5 % más que en el mismo mes del año anterior.