Cubano es liberado tras seis meses en Alligator Alcatraz: "Lo encadenaban hasta 23 horas al día"

Vídeos relacionados:

Justo Betancourt, un cubano que reside en Estados Unidos desde hace más de 30 años, y que fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en octubre pasado, logró salir del centro esta semana, aunque sumamente deteriorado.

Su hija, Arianne Betancourt, describió en una entrevista a USA TODAY Network vía Reuters Connect las condiciones que vivió su padre durante los seis meses que pasó en el centro migratorio: encadenado hasta 23 horas al día, con hambre y viendo cómo rociaban con gas pimienta a sus compañeros presos.

Betancourt, de 54 años, fue liberado en la madrugada del jueves, después de que el juez federal de distrito Kyle Dudek le concediera un recurso de habeas corpus, tras demostrar sus abogados que había sido arrestado de forma errónea.

Según el testimonio, reproducido por Univisión 23, Arianne y sus dos hermanos lo recogieron aproximadamente a las 2:00 am en el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North, en Miami, adonde había sido trasladado.

"En el momento en que lo vi bajar de la furgoneta, y vi lo delgado que estaba, y lo mucho que le costaba dar cada paso... estoy feliz de que esté en casa, pero también estoy furiosa por el estado en que se encuentra", declaró.

La joven describió a su padre tan delgado que ella, pesando 125 libras, puede abrazarlo y rodearlo con ambos brazos.

"Lo he visto con varias capas de ropa y una sudadera, es como si no nos hubiéramos percatado de lo diminuto que está bajo la sudadera. No les dan de comer", agregó.

Arianne señaló además que su papá no ha podido caminar durante estos seis meses, por lo que ha perdido movilidad. Además, habla arrastrando las palabras.

Betancourt padece diabetes tipo 2 y necesita inyectarse insulina dos veces al día. Según su hija, en el centro le dijeron que "si quería insulina, podía conseguirla en México".

El reencuentro estuvo marcado por restricciones impuestas por los agentes de ICE: no permitieron que la familia lo abrazara al salir de Krome, registraron el carro, le pidieron que guardara su maleta en el baúl y que se subiera al vehículo, y prohibieron tomar fotos o videos.

La historia de una detención errónea

Betancourt, quien llevaba más de 36 años viviendo en Estados Unidos, fue arrestado el 29 de octubre de 2025 cuando acudió a una cita anual de rutina con ICE, como se le exigía cada año.

Según documentos judiciales, había cumplido su libertad condicional tras numerosas condenas penales previas.

Ese día, según su hija, le hicieron firmar un documento en inglés que él no entendía, diciéndole que era un acuerdo de registro anual, cuando en realidad era una autodeportación.

Betancourt estuvo detenido en Alligator Alcatraz, luego trasladado a Krome y posteriormente enviado a México para ejecutar la autodeportación. Pero México no lo recibió y fue devuelto a Alcatraz, donde permaneció hasta su liberación judicial.

Su familia estuvo trabajando con abogados y defensores de migrantes todo este tiempo, en busca de "vías legales, como una moción de fianza humanitaria o una revisión médica" que permitiera su liberación temporal.

A la par, lanzaron una campaña en redes sociales en la que solicitaban su liberación humanitaria.

"Mi padre nunca fue una carga para este país. Trabajó, pagó impuestos y ayudó a sus vecinos. Solo queremos que lo traten con respeto y humanidad", afirmó Arianne en noviembre.

"Queremos que se le respete su derecho a vivir con dignidad. No pedimos privilegios, pedimos sentido común", recalcó entonces.