ICE arresta a cubanos convictos por delitos graves contra menores, agresión y robo

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a tres cubanos con antecedentes penales graves, incluidos delitos sexuales contra menores, agresión armada y robo, durante operativos realizados en los últimos días.

Roberto Valdés Catalán, un inmigrante indocumentado procedente de Cuba, fue identificado como uno de «los peores criminales arrestados por ICE» durante la Semana Nacional de la Policía en Estados Unidos, de acuerdo con un comunicado oficial publicado este martes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Valdés Catalán ha sido condenado por el delito grave de incitación de menores con fines indecentes en el condado de Davidson, Tennessee, y por violencia doméstica en Austin, Texas.

También fue detenido este lunes Jorge Luis Fuentes, convicto por agresión con arma peligrosa en Boston, Massachusetts.

Otro cubano, Juan González Paz, fue arrestado durante el fin de semana del Día de las Madres por condenas de hurto mayor y posesión de herramientas para robo en Miami, Florida, según el DHS.

La secretaria asistente interina del DHS, Lauren Bis, subrayó el perfil de los detenidos: «Durante esta Semana de la Policía destacamos a algunos de los peores criminales arrestados por ICE. Cada día, nuestros agentes arriesgan sus vidas para detener a asesinos, violadores, pedófilos, pandilleros y terroristas, y expulsarlos de las comunidades estadounidenses».

Los arrestos de la última semana se suman a sucesivas detenciones de inmigrantes cubanos en lo que va de 2026. El 4 de mayo, ICE detuvo en Newport News, Virginia, a Eduardo Pérez Legrá, con cuatro condenas previas por narcotráfico y dos por posesión de cocaína, a quien las autoridades hallaron en posesión de cocaína, oxicodona, fentanilo y Suboxone al momento de su arresto.

ICE San Diego también arrestó a dos cubanos con antecedentes graves en California: René Wilson, con historial por no registrarse como delincuente sexual, exposición indecente, tráfico de drogas y voyerismo; y Manuel de Armas, con antecedentes por manipulación de vehículo, posesión y venta de sustancias controladas, y amenazas con intención de aterrorizar.

Las detenciones de cubanos se han intensificado durante el segundo periodo presidencial de Donald Trump. Según un informe del Instituto Cato, basado en datos oficiales del gobierno federal, los arrestos aumentaron un 463% entre octubre de 2024 y enero de 2026.

Los cubanos que han sido condenados o acusados de delitos graves son considerados prioridad de deportación bajo las directrices actuales de ICE, en un contexto en que la administración Trump ha reportado mayor cooperación con La Habana para ejecutar vuelos de repatriación que incluyan a ciudadanos con antecedentes penales, históricamente difíciles de concretar.

Durante décadas, el régimen de la isla se negó sistemáticamente a recibir a esas personas, rechazando su inclusión en los listados de deportables que le presentaba el Departamento de Estado, en virtud de los acuerdos migratorios bilaterales.