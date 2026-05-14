"Debo irme antes del 4 de agosto": Cubano liberado de "Alligator Alcatraz" recibe orden para autodeportarse

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Maikel Rojas, un cubano de 45 años residente en el sur de Florida, recibió documentos oficiales que le ordenan abandonar Estados Unidos antes del 4 de agosto de 2026, apenas semanas después de ser liberado del centro de detención migratoria conocido como «Alligator Alcatraz».

Los documentos, titulados «Plan de Acción para la Remoción» y emitidos por el programa de Supervisión Intensiva de Comparecencia (ISAP), le exigen obtener un pasaporte cubano y comprar un boleto de avión de ida. Rojas actualmente porta un monitor de tobillo electrónico y no tiene pasaporte, informó el medio estadounidense CBS News.

«Debo irme antes del 4 de agosto de 2026», dijo Rojas en español al mostrar los documentos a la prensa.

La situación lo tiene desconcertado, ya que apenas un mes antes, funcionarios del Centro de Inmigración de Miramar le habían indicado que debía presentarse de nuevo en mayo de 2027.

Rojas llegó de Cuba en 2004 y al año siguiente fue arrestado y condenado como cómplice de un crimen, cumpliendo 13 años de prisión.

Tras su liberación, debía reportarse anualmente con las autoridades migratorias, hasta que en octubre de 2025 fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y trasladado a Alligator Alcatraz, donde permaneció casi cinco meses.

En marzo de 2026, ICE lo liberó con un monitor de tobillo luego de que su esposa, Roxana Torres, lograra su excarcelación mediante un recurso de hábeas corpus presentado junto a otras esposas de detenidos.

«Es una experiencia muy mala porque cuando tienes un hijo y tienes una vida en Estados Unidos», dijo Torres entre lágrimas, quien tiene un hijo de 15 meses con Rojas y teme que agentes de ICE regresen a detenerlo en cualquier momento.

El abogado de inmigración Willy Allen, con más de cuatro décadas de práctica en el sur de Florida, explicó que el caso refleja los límites que enfrentan los inmigrantes con condenas penales graves.

«Cualquiera que haya cometido un delito después de 1996, y ese delito tuviera una sentencia de más de un año, está inhabilitado para vivir en Estados Unidos», señaló Allen, quien advirtió que este tipo de casos podría volverse cada vez más frecuente.

«En verdad, su oportunidad de vivir aquí se ha agotado», agregó el letrado.

Rojas enfrenta además otra incertidumbre porque teme que el régimen cubano no lo acepte de regreso.

«Me dijeron que iba a ser deportado a Cuba, pero ese gobierno puede que no me acepte», afirmó.

Sin embargo, el panorama ha cambiado, el régimen cubano aceptó por primera vez en febrero de 2026 recibir deportados con antecedentes penales graves, incluyendo condenados por crímenes graves, en el marco de la presión ejercida por la administración Trump.

Según datos de ICE, hasta finales de marzo de 2026 la administración Trump había retornado 1,901 cubanos a Cuba desde enero de 2025, incluyendo personas con antecedentes penales.

Además, las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% desde octubre de 2025, y aproximadamente 42,000 cubanos tienen órdenes finales de deportación en Estados Unidos.

El propio Allen advirtió a quienes se encuentren en situaciones similares: «Las posibilidades de que te quedes aquí por mucho tiempo o poco tiempo son limitadas. Aprovecha esta oportunidad para encontrar un país al que puedas emigrar, ve dónde puedes hacer tu mejor vida y hazlo».

El centro Alligator Alcatraz, que Florida anunció este miércoles que cerrará en junio de 2026 con costos operativos que superaron los 1,000 millones de dólares, alberga aún cerca de 1,400 detenidos, de los cuales entre 700 y 800 son cubanos.