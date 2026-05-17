María Elvira Salazar alerta sobre presunta amenaza de drones del régimen cubano a 90 millas de Florida

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La congresista republicana María Elvira Salazar advirtió este domingo que las capacidades de drones militares presuntamente adquiridos por el régimen cubano representan «una amenaza directa a la seguridad nacional» de Estados Unidos, al reaccionar a un reporte exclusivo de Axios que señala que Cuba habría incorporado unos 300 de estos equipos.
En su publicación en X, Salazar citó el exclusivo del periodista Marc Caputo, de Axios, quien reportó que el régimen cubano habría comenzado a discutir planes para usar esos drones contra la base naval de Guantánamo, buques militares estadounidenses y posiblemente Key West, a solo 90 millas de La Habana.
«El mundo ya ha visto lo que los regímenes hostiles pueden hacer con drones, y esas capacidades en manos del régimen cubano, a solo 90 millas de Florida, deberían preocupar a todos los estadounidenses», escribió la congresista.
«Una dictadura alineada con los adversarios de Estados Unidos que opera tan cerca de nuestras costas no es solo un problema regional. Es una amenaza directa a nuestra seguridad nacional», añadió Salazar.
Según el reporte de Axios, basado en fuentes de inteligencia, Cuba habría estado adquiriendo drones de ataque procedentes de Rusia e Irán desde 2023, y esos equipos estarían almacenados en diversas ubicaciones dentro de la isla.
Un alto funcionario de la administración Trump citado por el medio señaló que la preocupación se amplifica por la combinación de esos drones con la presencia de asesores militares iraníes en La Habana y de instalaciones rusas y chinas de inteligencia de señales en territorio cubano.
El reporte es una primicia periodística basada en inteligencia clasificada y declaraciones de funcionarios anónimos, por lo que el dato de los «más de 300 drones» debe considerarse una alegación pendiente de confirmación oficial.
La alerta de Salazar llega días después de que el secretario de Defensa Pete Hegseth confirmara ante el Congreso que el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., en respuesta a una pregunta directa del congresista Mario Díaz-Balart el pasado 12 de mayo.
En esa misma audiencia, Hegseth confirmó que buques rusos, incluido el submarino nuclear Kazán, han usado puertos cubanos, y mencionó el complejo de inteligencia ruso en Lourdes como punto de preocupación adicional.
El contexto es de máxima tensión diplomática. El pasado miércoles y jueves, el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó una visita histórica a La Habana donde transmitió un mensaje del presidente Trump: disposición a dialogar en temas económicos y de seguridad, pero condicionada a «cambios fundamentales» en Cuba.
La CIA llegó a publicar imágenes oficiales de esa visita en X con la ubicación «La Habana, Cuba», algo inusual para una agencia de inteligencia, y advirtió al régimen que «la ventana de oportunidad no permanecerá abierta indefinidamente».
Salazar ha mantenido una postura consistente durante mayo sobre Cuba como amenaza de seguridad nacional: el 12 de mayo calificó la situación como «una amenaza clara y presente para Estados Unidos» tras el testimonio de Hegseth, y el 14 de mayo afirmó que «Estados Unidos no puede fingir» ignorar la crisis cubana.
Desde febrero de 2026, EE.UU. ha intensificado los vuelos de reconocimiento cerca de Cuba —al menos 25 vuelos espía según reportó The New York Times el 13 de mayo—, en un contexto de endurecimiento sostenido de la postura de Washington hacia La Habana.
Preguntas frecuentes sobre la amenaza de drones del régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se considera que los drones cubanos son una amenaza para Estados Unidos?
Los drones cubanos se consideran una amenaza porque podrían ser utilizados contra la base naval de Guantánamo y otros intereses estadounidenses cercanos, como buques militares y Key West, Florida. La cercanía de Cuba a Florida, a solo 90 millas, amplifica esta preocupación, especialmente considerando la alineación del régimen cubano con adversarios de EE.UU. como Rusia e Irán.
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¿Qué acciones ha tomado el gobierno de Estados Unidos ante la amenaza de drones cubanos?
El gobierno de Estados Unidos ha intensificado los vuelos de reconocimiento cerca de Cuba y ha impuesto sanciones contra entidades cubanas, como GAESA. Además, el Secretario de Defensa ha confirmado la amenaza ante el Congreso, y el director de la CIA ha visitado La Habana para advertir al régimen cubano sobre posibles actos de hostilidad.
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¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano a las acusaciones sobre los drones militares?
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, ha acusado a EE.UU. de intensificar una campaña para justificar una agresión militar contra la isla. Sin embargo, no ha negado la existencia de los drones ni los presuntos planes hostiles, replicando con la tradicional retórica de culpar al gobierno de Estados Unidos de ser el país agresor.
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¿Qué papel juegan Rusia e Irán en el fortalecimiento militar de Cuba?
Rusia e Irán han sido proveedores de drones militares de ataque para Cuba, según reportes de inteligencia. Además, hay presencia de asesores militares iraníes en La Habana y de instalaciones de inteligencia rusas. Esta cooperación militar es parte de una red más amplia que incluye la participación de soldados cubanos en conflictos como el de Ucrania.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.