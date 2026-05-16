CIA advierte a Cuba: «Hagan cambios o se cierra la ventana»

El mensaje que el director de la CIA, John Ratcliffe, llevó a La Habana el 15 de mayo fue contundente: Cuba debe realizar cambios fundamentales antes de que se cierre una «ventana de oportunidad», y la oferta estadounidense no permanecerá abierta indefinidamente.

Así lo analizó el periodista Miguel Cossío, radicado en Miami, en declaraciones que profundizan en el significado político de la reunión secreta entre la CIA y funcionarios cubanos.

«El mensaje de John Ratcliffe que la CIA dio a conocer después es muy sencillo: ustedes tienen que hacer cambios fundamentales antes que se cierre una ventana», resumió Cossío.

El periodista subrayó la forma en que el régimen cubano presentó el encuentro ante su propia prensa: como una reunión celebrada «a petición de Estados Unidos».

Para Cossío, esa narrativa revela la postura defensiva de La Habana. «El del problema soy yo, pero tú eres quien me ha pedido la reunión», ironizó, parafraseando el mensaje implícito del gobierno cubano a su audiencia interna.

Del lado cubano participaron el ministro del Interior Lázaro Alberto Álvarez Casas, el general de brigada Ramón Romero Curbelo —jefe de la Dirección de Inteligencia del MININT— y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo», nieto de Raúl Castro.

La reunión fue aprobada, según el propio comunicado oficial cubano, por «la alta dirección del país».

Según Cossío, el mensaje de fondo que Ratcliffe habría transmitido a sus interlocutores fue inequívoco: Washington tiene investigaciones activas y conoce en detalle las operaciones del régimen.

«Nosotros tenemos muchas investigaciones en curso. Lo sabemos ampliamente: qué se mueve, quiénes son nuestros enemigos reales, a quienes ustedes han dado albergue», parafraseó el periodista.

Entre las actividades que EE.UU. atribuye al régimen cubano, Cossío mencionó fraude al Medicare, lavado de dinero y tráfico de personas, además del tráfico de drogas en el pasado.

Pero la preocupación central de Washington, según el analista, va más allá: son las operaciones de China y Rusia en territorio cubano y el refugio que la isla ofrece a fugitivos de la justicia estadounidense.

«Ya no estoy hablando solo de los refugiados fugitivos de la justicia norteamericana que han encontrado refugio en Cuba, sino también de las operaciones de China y de Rusia en territorio cubano, cosa que sí le preocupa a los Estados Unidos», afirmó Cossío.

El periodista también explicó por qué la CIA decidió publicar las fotos del encuentro, algo inusual en este tipo de operaciones. Cossío considera que exponer el rostro del jefe de inteligencia cubana fue una señal deliberada: Washington sabe exactamente con quién trata. «John Ratcliffe no tiene problema en aparecer en ninguna foto ni caminando por un pasillo del Capitolio», apuntó.

Cossío fue el primero en identificar públicamente a Romero Curbelo desde el exilio. Lo tiene catalogado como el número 10 en su «baraja castrista», un juego de naipes creado en 2021 —tras las protestas del 11J— para dar a conocer los rostros del poder en Cuba, inspirado en el que usó EE.UU. con el régimen de Saddam Hussein en 2003.

Sobre la capacidad real del espionaje cubano, Cossío fue preciso: «La tecnología ha superado muchísimo la actividad del espionaje. Cuba se ha quedado muy atrás. A pesar de eso, constituye todavía hoy no una amenaza militar para los Estados Unidos, pero sí una amenaza para la inteligencia, para la seguridad nacional».

El analista señaló además que desde febrero de este año el Comando Sur ha intensificado vuelos de recopilación de información electrónica y vigilancia sobre la isla, lo que refuerza la lectura de que la presión de Washington sobre Cuba no es solo diplomática, sino también de inteligencia activa.

La reunión se produce en un momento en que el régimen atraviesa seis crisis simultáneas, entre ellas una severa crisis energética que incluyó dos colapsos totales del sistema eléctrico nacional en marzo de 2026, y una crisis económica sin salida visible.

La ventana que mencionó Ratcliffe, según Cossío, no estará abierta para siempre.