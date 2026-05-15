Administración Trump se frustra por falta de cambios en Cuba, según Bloomberg

Donald Trump Foto © Rapid Response 47 en X (captura de imagen)

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La administración de Donald Trump acumula una creciente frustración ante la ausencia de avances concretos en sus negociaciones con el régimen cubano, a pesar de una escalada sostenida de sanciones y presión diplomática, según reveló Bloomberg este jueves.

De acuerdo con fuentes anónimas citadas por el medio financiero, los negociadores estadounidenses enfrentan serias dificultades para moverse entre lo que perciben como facciones en competencia dentro del poder cubano: la familia Castro, los militares, la burocracia del Partido Comunista y descendientes de otros líderes revolucionarios.

A pesar de múltiples rondas de negociación en los últimos meses, las dos partes no han logrado ningún avance decisivo.

El mes pasado, una delegación del Departamento de Estado viajó a La Habana para reunirse con el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano y con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro (conocido como El Cangrejo) y sobrino de Alejandro Castro Espín.

Fue la primera visita oficial estadounidense desde la era Obama.

Trump y el secretario de Estado Marco Rubio buscan la salida del poder de Miguel Díaz-Canel y la familia Castro, la apertura económica y política de la isla, pagos por activos expropiados desde 1959 y la liberación de presos políticos.

Ese objetivo se complica, según una de las fuentes, por la ausencia de una oposición interna creíble en la isla.

En paralelo, Washington ha intensificado las sanciones, recordó Bloomberg.

La semana pasada, EE.UU. apuntó directamente contra GAESA, el conglomerado empresarial controlado por los militares cubanos que domina entre el 40% y el 70% de la economía formal de la isla.

La estrategia replica la táctica usada contra Venezuela, cuando EE.UU. comenzó a incautar petroleros que beneficiaban a Nicolás Maduro y su familia.

Las empresas extranjeras que operan en Cuba, incluidos operadores hoteleros españoles, tienen hasta el 5 de junio para cesar sus vínculos con el conglomerado militar bajo amenaza de sanciones secundarias.

La crisis energética en la isla agrava el cuadro. Este jueves, el ministro cubano de Energía, Vicente de la O Levy, admitió públicamente: «No tenemos absolutamente nada de fuel, no tenemos absolutamente nada de diésel».

El déficit de generación eléctrica alcanzó un récord de 2,174 MW, dejando sin electricidad a cerca del 70% del territorio nacional.

Grandes navieras internacionales paralizaron operaciones y reservas hacia Cuba tras las sanciones a GAESA, profundizando el aislamiento del régimen.

Rubio también acusó a La Habana de bloquear una oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria canalizada a través de la Iglesia Católica.

El canciller cubano Bruno Rodríguez, por su parte, rechazó la propuesta calificándola de «fábula».

Consultado por Bloomberg, un funcionario de la Casa Blanca remitió a las declaraciones de Trump del martes, en las que el presidente describió a Cuba como «una nación fallida» mal administrada durante años, y aseguró que EE.UU. hará un trato «en el momento adecuado».

Brian Fonseca, director del instituto de políticas públicas de la Universidad Internacional de Florida, resumió el impasse con precisión: «La coerción económica y la presión diplomática aún no han sacudido las cosas».

Rubio fue más directo en una entrevista transmitida este miércoles por Fox News: «Les daremos una oportunidad. Pero no creo que vaya a ocurrir. No creo que podamos cambiar la trayectoria de Cuba mientras estas personas estén a cargo del régimen».