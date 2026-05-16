Trump llama a Raúl Castro: La parodia viral de Javier Berridy que retrata al dictador aferrado al poder

El humorista cubano Javier Berridy publicó en Facebook un video de que se ha hecho viral: una parodia en la que interpreta a un Raúl Castro desesperado recibiendo una llamada de Donald Trump, suplicando que lo dejen "un par de añitos más en el poder".

En el sketch, el Raúl Castro ficticio se asusta cuando Trump se identifica y le pide que no se lo lleve: "¡Aferrarme yo! ¡60 años no es nada!".

Trump, por su parte, le dice que va a detenerlo y le exige que "se lleve todo lo malo".

El clip, que acumula más de 62,000 reproducciones, llega en un momento en que el nombre de Raúl Castro ocupa los titulares por razones mucho más serias que la comedia.

El viernes, la agencia AP reveló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos prepara una acusación penal formal contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos.

Según los reportes, la acusación podría presentarse el 20 de mayo, una fecha clave en la historia de Cuba: la proclamación de la República.

Trump evitó confirmar o negar la noticia cuando fue consultado a bordo del Air Force One, y dijo que dejaría que el Departamento de Justicia se pronunciara.

El dictador tiene 94 años, nunca ha pisado suelo estadounidense y no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos, lo que lleva a muchos a temer una posible operación militar quirúrgica para llevarse a Raúl de Cuba, tal como pasó en Venezuela con Maduro.

La imagen del video -un anciano aferrado al poder, rogando que no lo saquen- no está lejos de la realidad. Aunque dejó la presidencia en 2018 y la jefatura del Partido Comunista en 2021, Raúl Castro sigue siendo considerado el verdadero centro de poder en La Habana. El conglomerado militar-empresarial GAESA, bajo su órbita, controla aproximadamente el 60 % de la economía cubana.

Este video de Berridy no es el primero de su tipo.

En enero, el humorista protagonizó un sketch viral casi idéntico en el que un Raúl Castro suplicante llamaba a Trump para pedirle que no atacara Cuba y que se llevara a Díaz-Canel. También en enero, la parodia musical "Donald Trump, llévate a Canel" al estilo "We Are the World" superó los 56,000 likes en Facebook.

El humor político de la diáspora cubana ha encontrado en la figura de Trump -y en la presión que ejerce sobre el régimen- una fuente inagotable de sátira, usando la risa como forma de denuncia y catarsis colectiva ante décadas de dictadura.

Mientras tanto, Cuba atraviesa su peor crisis en décadas: apagones con déficits superiores a 1,000 MW diarios, escasez generalizada de alimentos y una caída del PIB del 1.9 % en 2024, según la CEPAL.

El analista Camilo Loret de Mola lo resume sin rodeos: "Todo pasa por las manos de Raúl Castro".